Китай, Индия и Европа лидируют по турпотоку в Россию

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития, Никита Кондратьев, раскрыл информацию о странах-лидерах по турпотоку в Россию.

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Согласно его заявлениям, основными партнерами в сфере туризма для России являются Китай, Индия и несколько стран Европы. В частности, он подчеркнул, что с момента введения электронной визы с 1 августа половина всех разрешений на въезд оформлена для граждан Китая.

Кроме того, выделяется активное участие граждан Индии, а также, удивительным образом, многочисленные туристы из Европы. Однако Кондратьев не уточнил, из каких конкретно европейских стран прибывают путешественники.