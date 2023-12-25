Китай, Индия и Европа лидируют по турпотоку в Россию

Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития, Никита Кондратьев, раскрыл информацию о странах-лидерах по турпотоку в Россию.
Согласно его заявлениям, основными партнерами в сфере туризма для России являются Китай, Индия и несколько стран Европы. В частности, он подчеркнул, что с момента введения электронной визы с 1 августа половина всех разрешений на въезд оформлена для граждан Китая.
Кроме того, выделяется активное участие граждан Индии, а также, удивительным образом, многочисленные туристы из Европы. Однако Кондратьев не уточнил, из каких конкретно европейских стран прибывают путешественники.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.