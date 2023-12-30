Курильные зоны в российских аэропортах: от современных к сомнительным

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

После перерыва в 2021 году курильные зоны в российских аэропортах возвращаются, однако ситуация с ними разнообразна. В Московском авиаузле, например, курение разрешено в Внуково и Шереметьево, но в Домодедово только на улице. Шереметьево предоставляет просторную курительную зону, однако часто она не удовлетворяет все потребности пассажиров. В других аэропортах, таких как Пулково, Внуково и Сочи, есть курительные места на свежем воздухе.

Московские аэропорты оборудовали курительные кабинки, но они могут быть недостаточно вместительными, и пассажиры часто сталкиваются с очередями. В ряде городов, таких как Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток и другие, также существуют курительные комнаты в чистых зонах аэропортов.

Тем не менее, в ряде аэропортов, таких как Минеральные Воды, Храброво (Калининград), Омск, Томск, Саратов и другие, курение в аэропортах запрещено, что ограничивает возможности курильщиков. Ситуация с курительными комнатами в аэропортах Махачкалы, Владикавказа, Грозного и других также требует внимания.

Таким образом, предоставление курильных зон в российских аэропортах различается, и некоторые аэропорты, к сожалению, не предоставляют удобства для курильщиков.