Городские отели известных брендов не включили в топ лучших в России

Владимир Масютин, глава управляющей компании группы отелей "Русские сезоны", высказал сомнения относительно итогов престижной туристической премии Russian Traveler Awards 2023. Его особенно вызвали вопросы результаты в номинации "Загородный отель". Масютин выразил недовольство выбором "AZIMUT Парк Отель Тула" в качестве лучшего загородного отеля в России, подчеркнув, что существуют более известные и качественные варианты.
Также он подверг критике результаты в номинации "Городской отель", выделив несколько неожиданных победителей, таких как "Голд 1905" в Екатеринбурге и "Помидор" в Новороссийске. Этот выбор вызвал недоумение и иронию, особенно учитывая, что "Помидор" открылся всего в апреле этого года.
Специалисты и представители индустрии туризма поддерживают Масютина, высказываясь о неясных критериях и методологии оценки в премии. Зампредседатель Союза туризма и гостеприимства, Роман Еремян, подчеркнул необходимость открытости в процессе проведения подобных конкурсов, включая критерии оценки и список членов жюри.
Ситуацию дополняет победа LES Art Resort в номинации "Лучший загородный отель" на Hotelawards 2023, что вызвало дополнительные вопросы и сравнения со столь же значимыми премиями.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.