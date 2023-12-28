Городские отели известных брендов не включили в топ лучших в России

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Владимир Масютин, глава управляющей компании группы отелей "Русские сезоны", высказал сомнения относительно итогов престижной туристической премии Russian Traveler Awards 2023. Его особенно вызвали вопросы результаты в номинации "Загородный отель". Масютин выразил недовольство выбором "AZIMUT Парк Отель Тула" в качестве лучшего загородного отеля в России, подчеркнув, что существуют более известные и качественные варианты.

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Также он подверг критике результаты в номинации "Городской отель", выделив несколько неожиданных победителей, таких как "Голд 1905" в Екатеринбурге и "Помидор" в Новороссийске. Этот выбор вызвал недоумение и иронию, особенно учитывая, что "Помидор" открылся всего в апреле этого года.

Специалисты и представители индустрии туризма поддерживают Масютина, высказываясь о неясных критериях и методологии оценки в премии. Зампредседатель Союза туризма и гостеприимства, Роман Еремян, подчеркнул необходимость открытости в процессе проведения подобных конкурсов, включая критерии оценки и список членов жюри.

Ситуацию дополняет победа LES Art Resort в номинации "Лучший загородный отель" на Hotelawards 2023, что вызвало дополнительные вопросы и сравнения со столь же значимыми премиями.