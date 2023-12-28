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Городские отели известных брендов не включили в топ лучших в России

1:26
Туризм

Владимир Масютин, глава управляющей компании группы отелей "Русские сезоны", высказал сомнения относительно итогов престижной туристической премии Russian Traveler Awards 2023. Его особенно вызвали вопросы результаты в номинации "Загородный отель". Масютин выразил недовольство выбором "AZIMUT Парк Отель Тула" в качестве лучшего загородного отеля в России, подчеркнув, что существуют более известные и качественные варианты.

Городские отели известных брендов не включили в топ лучших в России
Фото: Depositphotos

Также он подверг критике результаты в номинации "Городской отель", выделив несколько неожиданных победителей, таких как "Голд 1905" в Екатеринбурге и "Помидор" в Новороссийске. Этот выбор вызвал недоумение и иронию, особенно учитывая, что "Помидор" открылся всего в апреле этого года.

Специалисты и представители индустрии туризма поддерживают Масютина, высказываясь о неясных критериях и методологии оценки в премии. Зампредседатель Союза туризма и гостеприимства, Роман Еремян, подчеркнул необходимость открытости в процессе проведения подобных конкурсов, включая критерии оценки и список членов жюри.

Ситуацию дополняет победа LES Art Resort в номинации "Лучший загородный отель" на Hotelawards 2023, что вызвало дополнительные вопросы и сравнения со столь же значимыми премиями.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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