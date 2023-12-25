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Турция боится новой волны эпидемии: оптимистичные прогнозы по туризму под угрозой

Туризм

Оптимистичные прогнозы по числу туристов в Турции на 2024 год могут оказаться под угрозой из-за роста случаев COVID-19. Местные отели выразили серьезные опасения перед началом новой пандемии, особенно на фоне тревожной ситуации на двух основных рынках-донорах туристов: России и Германии.

Турция боится новой волны эпидемии: оптимистичные прогнозы по туризму под угрозой
Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Издание Turizm Gazetesi сообщает о волнении в туристической индустрии, а отельеры опасаются, что страну снова могут оставить без туристов. Рост заболеваемости COVID-19, объявленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), вызывает беспокойство.

В Германии уже введен частичный масочный режим, и число случаев за последние недели выросло на 54%. Ситуация также остается напряженной в России с самым высоким приростом за 28 дней. Турция также обращает внимание на рост случаев и в других популярных направлениях, таких как Польша.

С учетом высоких показателей смертности и прироста заболеваемости, турецкие власти опасаются возможных ограничений по поездкам как со стороны стран-доноров, так и со стороны своих собственных властей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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