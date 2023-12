Турция боится новой волны эпидемии: оптимистичные прогнозы по туризму под угрозой

Оптимистичные прогнозы по числу туристов в Турции на 2024 год могут оказаться под угрозой из-за роста случаев COVID-19. Местные отели выразили серьезные опасения перед началом новой пандемии, особенно на фоне тревожной ситуации на двух основных рынках-донорах туристов: России и Германии.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.