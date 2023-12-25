Аэропорт Симферополя останется закрытым до конца СВО

Аэропорт Симферополя останется закрытым до конца СВО, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в понедельник.

Фото: Wikimedia Commons

"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полётов, в первую очередь", — объяснил он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Аксёнова, туристы приезжают на полуостров в основном по Крымскому мосту — путь по новым регионам РФ популярностью пока не пользуется. Впрочем, это быстро изменится "буквально за одну неделю после того, как будут достигнуты цели спецоперации", полагает чиновник.

Он выразил надежду, что это уже скоро случится: "Думаю, что до начала сезона всё равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения".

С началом СВО закрылись все гражданские аэропорты на юге России, кроме Сочи. На днях хотели возобновить работу аэропорта Краснодара, но Минобороны РФ сочло это преждевременным.