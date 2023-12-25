Менеджеры люксовых отелей рассказали, что чаще крадут постояльцы

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Постояльцы люксовых отелей в Европе склонны к воровству, выяснилось из исследования, проведённого туристическим онлайн-гидом Wellness Heaven.

Фото: Depositphotos

Портал опросил 1376 менеджеров 4-звездочных и 5-звездочных отелей, расположенных в основном в Европе, и узнал, чего предпочитают прихватить с собой постояльцы, покидающие гостеприимные номера.

Топ самых воруемых предметов гостиничного быта:

полотенца; банные халаты; вешалки; ручки/карандаши; косметика; батарейки; столовые приборы; предметы искусства; планшеты; одеяла; подушки; посуда; кофемашины; пульты от телевизоров; фены.

Среди необычных краж — сиденье унитаза, рояль, лейка душа, матрас, номер с двери комнаты, скамейка для сауны, чучело кабаньей головы (это хищение удалось пресечь).

Предпочтения гостиничных воров различаются в зависимости от страны, где расположен отель. Наименее притязательными оказались туристы, путешествующие в Голландию, — они довольствуются лампочками и туалетной бумагой. Из австрийских отелей чаще крадут кофемашины, из французских — телевизоры.

Играет роль и уровень отеля: из пятизвёздочного скорее утащат планшет или телевизор, из четырёхзвёздочного — полотенца и батарейки.