Постояльцы люксовых отелей в Европе склонны к воровству, выяснилось из исследования, проведённого туристическим онлайн-гидом Wellness Heaven.
Портал опросил 1376 менеджеров 4-звездочных и 5-звездочных отелей, расположенных в основном в Европе, и узнал, чего предпочитают прихватить с собой постояльцы, покидающие гостеприимные номера.
Топ самых воруемых предметов гостиничного быта:
Среди необычных краж — сиденье унитаза, рояль, лейка душа, матрас, номер с двери комнаты, скамейка для сауны, чучело кабаньей головы (это хищение удалось пресечь).
Предпочтения гостиничных воров различаются в зависимости от страны, где расположен отель. Наименее притязательными оказались туристы, путешествующие в Голландию, — они довольствуются лампочками и туалетной бумагой. Из австрийских отелей чаще крадут кофемашины, из французских — телевизоры.
Играет роль и уровень отеля: из пятизвёздочного скорее утащат планшет или телевизор, из четырёхзвёздочного — полотенца и батарейки.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.