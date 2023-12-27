Архитектурные достопримечательности Нижнего Новгорода: путеводитель

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Погружение в архитектурное наследие Нижнего Новгорода обещает увлекательное путешествие в историю и красоту этого удивительного российского города.

Фото: Wikipedia by Алексей Трефилов is licensed under CC BY-SA 4.0

Ярмарочный пассаж

Современный наследник знаменитой Нижегородской ярмарки XIX века.

Главный дом, построенный в неорусском стиле, используется для форумов и выставок.

Летом привлекает лавандовыми клумбами, арт-объектами и скамейками-качелями. Зимой — катанием на коньках и глинтвейном.

Нижегородский Кремль

Исторический центр с улочками, садами, музеями. Построен в XVI веку, выдержал множество исторических событий. Экскурсии позволяют изучить 22,7 Га территории, подняться на стены и башни.

Нижегородский театр драмы имени Горького

Одно из старейших театральных зданий России, построенное в стиле академической эклектики. Репертуар включает как классические, так и современные спектакли. Регулярно проводится фестиваль имени М. Горького.

Чкаловская лестница

Монументальная лестница с 560 ступенями, построенная в 1943–1949 годах.

Обзорные площадки для отдыха и фотосессий.

Популярна среди бегунов и молодоженов.

Усадьба Пашковых

Красный кирпич, дымоходы и английский парк. Гостевой дом, музей чайников и облагороженный парк. Главный дом находится в руинах, но усадьба восстанавливается.

Усадьба Рукавишниковых

Помпезный особняк конца XIX века в стиле академической эклектики. Сейчас экспозиции Нижегородского музея-заповедника. Используется для концертов и культурных мероприятий.

Усадьба барона Жомини

Построенная в 1813 году усадьба во французском стиле. Парк с беседками и Этническая деревня для туристов. Имеет статус исторического объекта.