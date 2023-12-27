Погружение в архитектурное наследие Нижнего Новгорода обещает увлекательное путешествие в историю и красоту этого удивительного российского города.
Современный наследник знаменитой Нижегородской ярмарки XIX века.
Главный дом, построенный в неорусском стиле, используется для форумов и выставок.
Летом привлекает лавандовыми клумбами, арт-объектами и скамейками-качелями. Зимой — катанием на коньках и глинтвейном.
Исторический центр с улочками, садами, музеями. Построен в XVI веку, выдержал множество исторических событий. Экскурсии позволяют изучить 22,7 Га территории, подняться на стены и башни.
Одно из старейших театральных зданий России, построенное в стиле академической эклектики. Репертуар включает как классические, так и современные спектакли. Регулярно проводится фестиваль имени М. Горького.
Монументальная лестница с 560 ступенями, построенная в 1943–1949 годах.
Обзорные площадки для отдыха и фотосессий.
Популярна среди бегунов и молодоженов.
Красный кирпич, дымоходы и английский парк. Гостевой дом, музей чайников и облагороженный парк. Главный дом находится в руинах, но усадьба восстанавливается.
Помпезный особняк конца XIX века в стиле академической эклектики. Сейчас экспозиции Нижегородского музея-заповедника. Используется для концертов и культурных мероприятий.
Построенная в 1813 году усадьба во французском стиле. Парк с беседками и Этническая деревня для туристов. Имеет статус исторического объекта.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.