Готовьтесь к горному приключению: шаги для физической подготовки к походу

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед приобретением тура на горное путешествие рекомендуется вложить усилия в физическую подготовку.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Процесс включает в себя визит к врачу для полноценного обследования и получения рекомендаций. Перед походом необходимо принимать поливитамины для укрепления здоровья.

Посещение спортзала станет ключевым элементом подготовки, фокусируясь на кардиотренировках для повышения выносливости.

Изучение правил безопасности в горах также важно, и собирание информации в перерывах между тренировками поможет подготовиться к будущему приключению.