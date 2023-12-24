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Эксперты рассказали, как можно отвлечься в самолете

2:16
Туризм

Представьте, что вы освободились от забот о ручной клади и устроились комфортно в кресле на борту самолета, полны предвкушения предстоящего отпуска и новых приключений. Чтобы превратить длительный перелет в увлекательное путешествие, эксперты предложили несколько увлекательных занятий.

Эксперты рассказали, как можно отвлечься в самолете
Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

1. Литературное путешествие: почитайте книги и журналы

Погрузитесь в мир чтения, открыв нового автора или перечитав любимые произведения. Забыли взять книгу? Возможно, ваш сосед впереди оставил журнал.

2. Игры для развлечения: поиграйте в консольные игры или кроссворды

Независимо от возраста, консоли или смартфона позволят вам провести время с удовольствием. Выбирайте битвы с монстрами, интеллектуальные шахматы или классические кроссворды.

3. Интеллектуальные задачи: головоломки и настольные игры

Решайте кроссворды или возьмите с собой компактные настольные игры для компании. Uno, Свинтус или Alias идеальны для развлечения в полете.

4. Обучение языкам: погрузитесь в мир иностранных языков

Для тех, кто летит за границу, это отличный способ прокачать языковые навыки. Перечитайте учебник, посмотрите фильм на языке оригинала или используйте приложение для упражнений.

5. Кинопутешествие: посмотрите фильмы и сериалы

Скачайте несколько эпизодов или воспользуйтесь мультимедийным центром самолета для просмотра новинок или любимых фильмов.

6. Аудиоотдых: слушайте музыку, подкасты или аудиокниги

Загрузите музыку заранее или воспользуйтесь предоставленным на борту контентом для приятного времяпрепровождения.

7. Спокойствие в путешествии: медитация и расслабление

Практикуйте медитации или расслабляющие упражнения для комфортного полета, особенно на ночных перелетах.

8. Забота о себе: разминка, работа и память телефона

Проведите разминку для тела и глаз, поработайте в полете, напишите идеи, поспите или займитесь обработкой фотографий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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