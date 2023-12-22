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Юрист дал совет тем, кто собрался за рубеж

1:20
Туризм

Россиянам, планирующим путешествовать за рубеж, лучше заранее проверить свои загранпаспорта на предмет возможных ошибок и опечаток, посоветовал глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в разговоре с "Лентой.ру".

Юрист дал совет тем, кто собрался за рубеж
Фото: Агентство "Москва" by Андрей Никеричев

После вступления в силу нового закона о загранпаспортах пограничники получили право на месте изымать документ, если он окажется недействительным. Уже произошло несколько таких случаев: один гражданин лишился паспорта из-за опечатки в имени, другой — за то, что в названии города рождения была пропущена буква.

"Мы узнали о двух случаях изъятия заграничного паспорта на границе, но не всё доходит до публичного представления. Поэтому, возможно, их было больше", — прокомментировал Мохов.

Он настоятельно порекомендовал вдоль и поперёк изучить паспорт загодя, потому что, если в документе что-то не так, его отберут, и оспорить это невозможно.

"Они обязаны это делать. Соответственно, скандалить или каким-то образом препятствовать этому действию бессмысленно. Если это уже произошло, то придется переоформлять авиабилеты и решать вопрос с возмещением ущерба, если таковой есть", — заключил представитель РСТ.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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