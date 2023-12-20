В России изменились правила перелета в самолете с детьми

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный прокурор России Игорь Краснов внес изменения в правила авиаперевозок после тщательной проверки отечественных авиаперевозчиков и аэропортов. Изменения направлены на защиту прав детей и предоставление пассажирам большей свободы выбора при перевозке несовершеннолетних.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Теперь родители могут выбирать, с кем из сопровождающих будет лететь их ребенок. Нарушение обязательств по воздушной перевозке детей влечет за собой штрафы, и с 2022 по 2023 год было взыскано более 350 тыс. рублей.

Кроме того, в аэропортах по всей стране внедрены нововведения для удобства детей и их сопровождающих, включая создание комнат матери и ребенка, предоставление отдельных стоек и залов для групп детей в некоторых аэропортах.