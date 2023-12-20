Генеральный прокурор России Игорь Краснов внес изменения в правила авиаперевозок после тщательной проверки отечественных авиаперевозчиков и аэропортов. Изменения направлены на защиту прав детей и предоставление пассажирам большей свободы выбора при перевозке несовершеннолетних.
Теперь родители могут выбирать, с кем из сопровождающих будет лететь их ребенок. Нарушение обязательств по воздушной перевозке детей влечет за собой штрафы, и с 2022 по 2023 год было взыскано более 350 тыс. рублей.
Кроме того, в аэропортах по всей стране внедрены нововведения для удобства детей и их сопровождающих, включая создание комнат матери и ребенка, предоставление отдельных стоек и залов для групп детей в некоторых аэропортах.
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