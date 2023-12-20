Туроператоры обнаружили опасность в электронных путёвках

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам рассказали об опасности покупки электронных путёвок. Как уточнили в пресс-центре НСН, их покупка угрожает сливом личных данных.

Фото: ru.freepik.com

По словам генерального директора туроператора "Арт-тур" Дмитрия Арутюнова, при покупке электронных путёвок следует быть внимательными и не забывать, что сегодня вопрос защиты конфиденциальных данных туристов никак не решается. Он также напомнил, что, покупая путёвку, гражданин указывает данные паспорта, адрес, сумму оплаты и спутника по путешествию.

"Это угроза слива. Это очень опасная история… Второй момент — у нас за всё ответственность несёт туроператор, у нас теперь ещё больше ответственности", — пояснил Арутюнов.

В то же время, у таких путёвое есть и свои плюсы, туристических путевок есть и плюсы, ведь благодаря им туристы могут получить открытую информацию о том, куда они летят, по какой стоимости и т. д.