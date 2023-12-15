Российский турист, известный блогер, раскрывает в своем канале "Бродяга" в "Дзене" секреты доступного отдыха на Мальдивах в зимний сезон.
Путешественник утверждает, что минимальная сумма в сутки для комфортного пребывания на этом экзотическом архипелаге не так уж и высокая, не превышая расходы в Сочи.
Подробный разбор ежедневных расходов включает проживание, питание и трансфер, а также некоторые советы о том, как сэкономить.
Турист рассказал, что Мальдивы становятся доступными для российских туристов, привлекая красивыми пляжами и прозрачным океаном.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".