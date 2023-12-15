Российский турист поделился секретами бюджетного отдыха на Мальдивах

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист, известный блогер, раскрывает в своем канале "Бродяга" в "Дзене" секреты доступного отдыха на Мальдивах в зимний сезон.

Фото: openverse by nattu is licensed under CC BY 2.0

Путешественник утверждает, что минимальная сумма в сутки для комфортного пребывания на этом экзотическом архипелаге не так уж и высокая, не превышая расходы в Сочи.

Подробный разбор ежедневных расходов включает проживание, питание и трансфер, а также некоторые советы о том, как сэкономить.

Турист рассказал, что Мальдивы становятся доступными для российских туристов, привлекая красивыми пляжами и прозрачным океаном.