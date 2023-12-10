С туристами в Греции начали бороться с помощью запугивания клопами

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Клопы начали становиться причиной оттока туристов из греческих отелей и апартаментов, вызывая недовольство местных жителей. Греки, недовольные увеличившимся потоком путешественников, начали развешивать плакаты на английском языке с ошибками, предупреждая об "нашествии паразитов".

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Министерство здравоохранения Греции обратилось к полиции в связи с этой ситуацией. Местные жители использовали поддельные логотипы ведомства и муниципалитета Афин, пытаясь пугать иностранных туристов, выдвигая вымышленные проблемы с клопами и призывая покинуть арендованные квартиры. Министерство здравоохранения поспешило заверить отдыхающих, что эти плакаты являются «полностью ложными», сообщает "ТУРПРОМ".