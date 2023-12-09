Бортпроводник, который хотел украсть весь алкоголь с самолёта, был задержан

0:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бортпроводника из авиакомпании "Россия" задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вынес почти весь запас алкоголя, предназначенного для бизнес-класса.

Мужчина был остановлен сотрудниками досмотра при выходе из аэропорта, у него были обнаружены 15 бутылок алкоголя, кофе, "неизвестная жидкость" и даже металлические ложки с логотипом компании.

Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании, и начато следствие.