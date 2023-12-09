Бортпроводника из авиакомпании "Россия" задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вынес почти весь запас алкоголя, предназначенного для бизнес-класса.
Мужчина был остановлен сотрудниками досмотра при выходе из аэропорта, у него были обнаружены 15 бутылок алкоголя, кофе, "неизвестная жидкость" и даже металлические ложки с логотипом компании.
Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании, и начато следствие.
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