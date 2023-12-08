Пенсионерка продала дом, чтобы отправиться в кругосветный круиз, а его отменили

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пенсионерка из Флориды, мечтавшая о трехлетнем кругосветном круизе, столкнулась с горьким разочарованием, когда круизная компания отменила отплытие.

Фото: openverse by sgbirch is licensed under CC BY 2.0

Женщина, продав свой дом, заплатила $29.9 тыс. за путешествие, в течение которого она должна была посетить 135 стран.

Отмена круиза из-за сложной политической обстановки создала финансовые трудности для многих пассажиров, в том числе и для пенсионерки.

Она теперь надеется на возврат вложенных средств и требует от компании выполнить обязательства по возмещению затрат.