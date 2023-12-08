Пенсионерка из Флориды, мечтавшая о трехлетнем кругосветном круизе, столкнулась с горьким разочарованием, когда круизная компания отменила отплытие.
Женщина, продав свой дом, заплатила $29.9 тыс. за путешествие, в течение которого она должна была посетить 135 стран.
Отмена круиза из-за сложной политической обстановки создала финансовые трудности для многих пассажиров, в том числе и для пенсионерки.
Она теперь надеется на возврат вложенных средств и требует от компании выполнить обязательства по возмещению затрат.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.