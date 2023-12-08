Опубликован список лучших новогодних направлений, доступных для поездки вдвоём с бюджетом до 100 тысяч рублей, включая неделю проживания. Об этом сообщил туристический портал "Яндекс Путешествия".
Москва является отправной точкой для всех направлений. Путеводители отметили, что из внутренних направлений подходят Калининград, Минеральные Воды и Владивосток, а из-за рубежа — Ереван и город Ош в Киргизии.
Для поездки в Калининград стоимость авиабилетов в обе стороны на двоих с багажом составит около 52 тысяч рублей (цены указаны с учётом багажа), а проживание в четырёхзвездочном отеле на неделю — порядка 44 тысяч рублей.
Перелёт до Минеральных Вод и обратно обойдётся примерно в 73 тысячи рублей для двух человек, а проживание в городе — около 20 тысяч рублей.
Путешествие до Владивостока и обратно стоит 58 тысяч рублей для двоих, а проживание в отеле на неделю — всего в 25 тысяч рублей.
Авиабилеты в Ош и обратно для двух человек стоят около 61,5 тысячи рублей, а проживание — около 31,5 тысячи рублей.
Что касается Еревана, стоимость прямого перелёта туда и обратно начинается от 79,5 тысячи рублей, а за неделю проживания в двухместном номере четырехзвездочного отеля необходимо заплатить от 18,5 тысячи рублей.
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