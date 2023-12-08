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В топ-5 направлений для новогодних поездок из Москвы вошли Калининград, Минеральные Воды, Владивосток

1:40
Туризм

Опубликован список лучших новогодних направлений, доступных для поездки вдвоём с бюджетом до 100 тысяч рублей, включая неделю проживания. Об этом сообщил туристический портал "Яндекс Путешествия".

В топ-5 направлений для новогодних поездок из Москвы вошли Калининград, Минеральные Воды, Владивосток
Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Москва является отправной точкой для всех направлений. Путеводители отметили, что из внутренних направлений подходят Калининград, Минеральные Воды и Владивосток, а из-за рубежа — Ереван и город Ош в Киргизии.

Для поездки в Калининград стоимость авиабилетов в обе стороны на двоих с багажом составит около 52 тысяч рублей (цены указаны с учётом багажа), а проживание в четырёхзвездочном отеле на неделю — порядка 44 тысяч рублей.

Перелёт до Минеральных Вод и обратно обойдётся примерно в 73 тысячи рублей для двух человек, а проживание в городе — около 20 тысяч рублей.

Путешествие до Владивостока и обратно стоит 58 тысяч рублей для двоих, а проживание в отеле на неделю — всего в 25 тысяч рублей.

Авиабилеты в Ош и обратно для двух человек стоят около 61,5 тысячи рублей, а проживание — около 31,5 тысячи рублей.

Что касается Еревана, стоимость прямого перелёта туда и обратно начинается от 79,5 тысячи рублей, а за неделю проживания в двухместном номере четырехзвездочного отеля необходимо заплатить от 18,5 тысячи рублей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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