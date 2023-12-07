По Ярославской области пройдет ЭКОавтопробег "Едем в Ярославию"

6:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В четверг, 7 декабря в 12:00, в представительстве Ярославской области в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная старту ЭКОавтопробега по Ярославской области на электромобилях EVOLUTE "Едем в Ярославию".

Пробег организуют Министерство туризма Ярославской области и Союз "ЕСОТ — Евразийское содружество специалистов туриндустрии" при поддержке Центра развития туризма "Ярославия".

Концепция автопробега предполагает создание автомобильного туристического маршрута для электромобилей по территории региона. Тестовый заезд по маршруту Москва — Переславль-Залесский — Ростов — Ярославль — Углич — Москва пройдет с 11 по 13 декабря 2023 года с участием представителей общественных организаций, федеральных СМИ и туроператоров, блогеров и фотографов.

Основной задачей автопробега "ЭКОавтопробег — Едем в Ярославию" является тестирование возможностей путешествия на электромобиле. Во время поездки участники автопробега на себе проверят возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, изучат достопримечательности и их доступность для автолюбителей, путешествующих на электромобилях, сформируют карту зарядных станций для электромобилей.

"В последнее время мы наблюдаем значительный рост автотуристов в нашем регионе, — отмечает министр туризма Ярославской области Ольга Габуева. — Именно для того, чтобы таких путешественников становилось еще больше, мы реализуем данный проект. Мы хотим показать, что инфраструктура Ярославской области готова к приему гостей, в том числе и на экотранспорте, который сейчас набирает популярность. В рамках пробега участники посетят как известные достопримечательности Ярославской области, как, например, музей-заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха", так и те, которые откроют двери для туристов только в будущем году, — музей-завод "СырКультПросвет" в Угличе. Запланирована насыщенная культурная программа в Ростове и Ярославле, а также знакомство с региональной кухней".

На пресс-конференции заместитель министра туризма Ярославской области Максим Цветков рассказал, что туристический поток в регион за 10 месяцев текущего года вырос более чем на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее власти региона не останавливаются на достигнутых результатах и открывают новые маршруты и локации для туристов. Так, полностью реконструируется исторических центр Ростова Великого, восстановлена историческая среда в Рыбинске. "Чтобы посмотреть все самое интересное в Ярославской области, трех дней явно маловато", — пошутил Максим Цветков.

Автомобилем пробега стал отечественный современный автомобиль EVOLUTE (ООО "Моторинвест"). Яркий дизайн, современные технологии и мультимедийные решения открывают новые возможности для автопутешествий по России.

"ЭКОавтопробег по Ярославской области — это отличная возможность продемонстрировать преимущества автотуризма и показать, что в каждом уголке нашей большой страны есть много достопримечательностей, неизведанных и удивительных мест, которые еще не удавалось посетить, — считает руководитель специальных проектов ООО "Моторинвест" Василий Чеботарев. — Отличную компанию в этом пробеге составят новые электромобили кроссоверы Evolute i-SKY и Evolute i-JET — комфортные и экологичные. В поездке участники оценят преимущества путешествия на электрокарах на дальние расстояния зимой".

Василий Чеботарев подробно рассказал журналистам о возможностях автомобилей EVOLUTE, их технических характеристиках, особо отметив их безопасность, а также о перспективах развития электромобильного транспорта в России и в мире. Если в 2016 году по дорогам планеты курсировала лишь 791 тысяча электромобилей, то сейчас их в мире 26 миллионов, а к 2030 году, по прогнозам, будет 145 миллионов. В России в мае прошлого года их было всего 16 тысяч, а в октябре 2023-го — уже 26 тысяч.

Елена Сергеева, руководитель проектов Союза "ЕСОТ — Евразийское содружество специалистов туриндустрии", рассказала о серии уже реализованных автопробегов "PROстранствие".

"В портфеле ЕСОТ несколько реализованных автопробегов, но впервые перед нами стоит двойная задача — не просто продвижение автотуризма, как перспективного вида отдыха в России, но и формирование "с нуля" совершенно нового маршрута для путешественников на электромобилях, — подчеркивает Елена Сергеева. — Автопробег "Едем в Ярославию" будет не только способствовать росту узнаваемости туристических локаций Ярославской области, но и станет первопроходцем в формировании экологических автомаршрутов в России".

Анна Хворостяная, директор Департамента по стратегическому маркетингу ГК "АГРАНТА", рассказала о новом туристическом объекте в Угличе — музее-заводе "СырКультПросвет", официальное открытие которого планируется в апреле 2024 года. Угличский сыродельно-молочный завод (УСМЗ) ведет свою историю с 1935 года. Он является наследником исторических традиций сыроварения. Уникальность нового музея в том, что посетителей приглашают пройти на специально оборудованный променад, расположенный прямо над действующей линией производства сыра. Посетители смогут увидеть производство через панорамную стеклянную галерею. Также предполагается проводить дегустации, лекции.

В ЭКОавтопутешествие по Ярославской области отправятся представители "Российской газеты", журналов "Отдых в России", "Тонкости туризма", "РЖД-тур", медиахолдинга Pravda.Ru, интернет-порталов TRIP2RUS. RU, 100дорог, радио "Автодор".