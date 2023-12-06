«Крыша ТурДома»: туристы, пребывающие на Шри-Ланку, должны заранее подавать ЕТА

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, которые прибывают на Шри-Ланку, должны подавать электронную заявку во время въезда (ETA). Соответствующее условие получения визы приводится в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Граждане РФ имеют возможность самостоятельно и бесплатно оформить электронное разрешение на 30 дней. Тем не менее, в ведомстве не приводят информацию о том, будут ли выданы визы по прилете.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт по туризму рассказал, когда россиянам лучше ехать в Шри-Ланку. Страна ввела безвизовый режим для россиян.