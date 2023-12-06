Немцы испугались: Ближний Восток стал причиной снижения продаж туров на эту зиму

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Доходы от продаж туров в Германии наконец показали "положительный баланс" после пандемии, но зимние продажи вызывают опасения из-за растущих беспокойств по ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Несмотря на увеличение доходов от зимних продаж на 7%, общее количество бронирований снизилось на 7% в октябре, чему способствовало снижение продаж в Египте из-за конфликта в регионе.

Хотя Германия отмечает положительный тренд в туризме на 2023 год, число туристов летом остается на 12,5% ниже уровня до пандемии, и рост доходов обусловлен увеличением цен на путешествия.