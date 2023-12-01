АТОР: в декабре отдохнуть в Турции выйдет дешевле на 25 процентов, чем в ноябре

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры провели анализ и представили информацию о стоимости декабрьского отдыха в Турции в пятизвёздочном отеле с услугой "всё включено".

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

В результате выяснилось, что расходы на отдых в декабре могут быть снижены примерно на 25 процентов по сравнению с ноябрём.

Согласно предоставленным данным туроператоров, стоимость десятидневной поездки, запланированной на период с 8 по 12 декабря, включающей проживание в пятизвёздочной гостинице с подогреваемыми бассейнами и услугой "всё включено", стартует от 85 тысяч рублей для двоих, передаёт АТОР.

Максимальная цена составляет 145 тысяч рублей.