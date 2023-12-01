Туроператоры провели анализ и представили информацию о стоимости декабрьского отдыха в Турции в пятизвёздочном отеле с услугой "всё включено".
В результате выяснилось, что расходы на отдых в декабре могут быть снижены примерно на 25 процентов по сравнению с ноябрём.
Согласно предоставленным данным туроператоров, стоимость десятидневной поездки, запланированной на период с 8 по 12 декабря, включающей проживание в пятизвёздочной гостинице с подогреваемыми бассейнами и услугой "всё включено", стартует от 85 тысяч рублей для двоих, передаёт АТОР.
Максимальная цена составляет 145 тысяч рублей.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.