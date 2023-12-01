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АТОР: в декабре отдохнуть в Турции выйдет дешевле на 25 процентов, чем в ноябре

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Туризм

Туроператоры провели анализ и представили информацию о стоимости декабрьского отдыха в Турции в пятизвёздочном отеле с услугой "всё включено".

АТОР: в декабре отдохнуть в Турции выйдет дешевле на 25 процентов, чем в ноябре
Фото: Mirjam Schmitt/dpa

В результате выяснилось, что расходы на отдых в декабре могут быть снижены примерно на 25 процентов по сравнению с ноябрём.

Согласно предоставленным данным туроператоров, стоимость десятидневной поездки, запланированной на период с 8 по 12 декабря, включающей проживание в пятизвёздочной гостинице с подогреваемыми бассейнами и услугой "всё включено", стартует от 85 тысяч рублей для двоих, передаёт АТОР

Максимальная цена составляет 145 тысяч рублей.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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