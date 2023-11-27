4-звездочный отель на "Роза Хутор" откроет зимний сезон под новым брендом

4:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 декабря гостиница Mercure переходит под управление компании "Васта Отель Менеджмент" и продолжит работать под названием "Эрбелия от Васта, Роза Хутор".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Отель, расположенный в Роза Долине (540 м над уровнем моря) в центре "Роза Хутор" (набережная Лаванда, 4), известен комфортом и отличным сервисом. Его фонд составляет 153 элегантных номера c прекрасными видами на реку Мзымта и горные вершины. Здесь работают ресторан европейской кухни, единственный на курорте СПА-центр с бассейном и хаммамом, оборудованный фитнес-центр и 5 конференц-залов, детский центр, комната для хранения горнолыжного оборудования.

В связи с решением Международной компания Accorне продлевать договор управления отелем на "Роза Хутор", он перешел в ведение российского оператора — "Васта Отель Менеджмент" — и продолжит свою дальнейшую работу на курорте под брендом Эрбелия от Васта (ErbeliabyVasta). "Смена названия никак не повлияет на исполнение обязательств отеля перед гостями и партнерами. Все они будут соблюдены в полной мере. Сохраняется также уровень 4 звезды и соответствующий спектр услуг, которые сформированы таким образом, что любая категория гостей курорта получит комфортный отдых и незабываемые впечатления. Для постоянных гостей отеля будут сохранены лучшие условия и привилегии", — сообщает Ольга Авдеева, исполнительный директор "Васта Отель Менеджмент".

Во главе управленческой команды отеля Эрбелия, в должности генерального менеджера, продолжит работать Анахита Ардвисура, которая успешно руководит отелем с 2021 года. В ее стратегические задачи входит сохранение международных стандартов сервиса, формирование вдохновляющих впечатлений от проживания, а также улучшение финансовых показателей. В ближайшее время будет проведен полный ребрендинг, реновация лобби и интерьеров ресторана отеля с внедрением элементов дизайна нового бренда.

Как отметил директор департамента гостиничной недвижимости курорта "Роза Хутор" Сергей Киселев: "УК "Васта Отель Менеджмент" уже администрирует на нашем курорте ряд гостиниц (3-звездочный Азимут Парк отель Фристайл и апартаменты Вальсет от Азимут), а также управляет гостиничными проектами в Ярославской и Тверской областях. Уверен, что отель Эрбелия от Васта, Роза Хутор будет отличаться изысканным стилем, полной клиентоориентированностью и отличным сервисом".

1 декабря, в честь ребрендинга отеля, среди гостей планируется провести розыгрыш подарков, угощение приветственными напитками и вкусными комплиментами. Постоянных посетителей ожидают приятные сюрпризы в номерах.

Проживание в отеле Эрбелия от Васта можно забронировать на официальном сайте www.erbelia.ru, на сайте курорта "Роза Хутор" www.rosakhutor.com, а также на всех агрегаторах и через турагентства.

Для справки. В 2023 году компания "Васта Дискавери", которая занимается созданием и комплексным развитием туристических кластеров, а также управлением туристическими объектами в различных регионах страны, приняла решение о создании бизнеса по управлению гостиницами. Новая компания "Васта Отель Менеджмент" предлагает свои услуги по управлению отелями и развивает бренды для категорий от трех до пяти звезд: "Васта" "Эрбелия", "Рябина", "Бревис", "Эбеко". Управляющая компания за ближайшие 5 лет до 2028 года планирует взять в управление не менее 35 отелей, 5 конгресс-центров и 4 семейных центра. Часть из них уже находятся на техническом и экспертном сопровождении компании на разных этапах: создание концепции, проектирование, строительство и оснащение. www.vastahotels.com