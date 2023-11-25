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Отправиться в археологическую экспедицию можно на "Роза Хутор"

3:55
Туризм

К началу зимнего сезона в Музее Археологии курорта разработали специальный мастер-класс для школьников.

Отправиться в археологическую экспедицию можно на "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Рассчитанный на возраст от семи до 12 лет, он позволяет не просто познакомиться с профессией археолога, но и опробовать ее на практике.

Музей Археологии курорта "Роза Хутор" был открыт в 2018 году. В его коллекции представлены исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов. Экспонаты иллюстрируют богатую историю региона: c момента образования Кавказских гор и до Нового времени. В собрании имеются такие необычные предметы как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тысяч лет и аммониты, которым около 116 миллионов лет. В музее используются современные форматы экспонирования, применяются мультимедийные технологии, работают интерактивные комплексы. Все это привлекает посетителей.

— По нашим данным с мая по ноябрь нас посетило почти 15000 человек. Особый интерес у юных посетителей вызывают мастер-классы. Новинкой зимнего сезона станет "Археологическая экспедиция", во время которой ребята на практике знакомятся с профессией археолога, — рассказали представители музея.

На мастер-классе его участники не только получают теоретические знания и узнают, как проходят раскопки, какие инструменты нужны для них, но и принимают участие в настоящей экспедиции. Специально для этого прямо в здании музея построили песочницу, которую наполнили гипоаллергенным песком. В ней с помощью специальных инструментов можно найти черепки, наконечники копий, стрел, остатки орудий труда древних людей и даже монеты.

— После окончания "раскопок" ребята, как настоящие профессионалы описывают все находки — откуда они появились, к какой эпохе относятся, что представляет собой целый предмет. В соответствие с предложенной им легендой в специальных баночках они собирают культурные слои — землю, грунт, песок, золу, семена и другое. Такой своеобразный сувенир на память получает каждый участник мастер-класса. Если поливать его, то как и в реальной жизни, на таком культурном слое вырастут настоящие растения, — поделились в Музее Археологии.

Необычная археологическая экспедиция на курорте "Роза Хутор" длится в течение часа. Для участия в ней необходимо записаться по телефону. Юных археологов до 8 лет обязаны сопровождать родителей.

— Помимо "Археологической экспедиции" в музее проводится мастер- класс "День первобытного человека". На нем ребята могут узнать, как жили наши далекие предки, сшить одежду из шкур, соорудить древнее орудие труда и амулет на память, — сообщили в Музее Археологии курорта "Роза Хутор".

В этом зимнем сезоне в музее также можно будет бесплатно посмотреть художественно-документальный фильм "Выше неба, выше гор: битва на перевалах". Картина была снята по инициативе курорта "Роза Хутор" и рассказывает о самом крупном сражении Великой Отечественной войны — Кавказской битве. Показы идут каждый день в формате нон-стоп. Режим работы Музея Археологии на курорте "Роза Хутор" — ежедневно с 09:30 до 19:00. Начиная с 15 декабря он будет открыт вплоть до 20:30. Запись на мастер-классы по телефону: 8-928-854-98-91.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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