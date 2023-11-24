Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Новосибирске девочке с диагнозом "ВИЧ" не выдавали еду и бельё в больнице целые сутки
В Киеве заявили, что готовятся провести волну демобилизации
Экс-председатель Правительства РФ Михаил Касьянов включён в реестр иностранных агентов
В Свердловской области ребёнок утонул в бассейне во время тренировки по плаванию
Разоруженная Европа не хочет спасать Украину за свой счёт
Эстония усиливает границу с Россией: "Зубы дракона" в Нарве
Банк не заблокировал карту лежавшего в коме бойца СВО Андрея Мозгового, с которой украли 1,2 млн
Витаминное чародейство: выращиваем зеленый лук на подоконнике в пластиковой бутылке
В США медведь разнёс автомобиль ради сладостей

Посол России: жители Кипра надеятся, что россияне скоро вернутся

0:59
Туризм

Жители Кипра выражают надежду на массовое возвращение российских туристов и восстановление прямого авиасообщения между странами. Посол России на Кипре, Мурат Зязиков, поделился с KP. RU позитивным отношением киприотов к россиянам, подчеркнув, что искусственные преграды не смогут разрушить долгую дружбу между Россией и Кипром.

Посол России: жители Кипра надеятся, что россияне скоро вернутся
Фото: openverse by Astro_Alex is licensed under CC BY-SA 2.0

Зязиков выразил уверенность в том, что любые кризисы временные, и в будущем возобновится полноценное конструктивное взаимодействие.

Посол также отметил, что Кипр остается одним из предпочтительных направлений для российских туристов, привлекая их солнечной погодой, теплым климатом, чистым морем и гостеприимством местных жителей. Зязиков подчеркнул, что обмен опытом, знаниями и культурными традициями способствовал формированию особой братской связи между россиянами и киприотами.

Кипр: заброшки, заборы, «золотые паспорта» | Беженцы из Африки, военный переворот и миротворцы ООН
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Последние материалы
В Новосибирске девочке с диагнозом "ВИЧ" не выдавали еду и бельё в больнице целые сутки
В Киеве заявили, что готовятся провести волну демобилизации
Посол России: жители Кипра надеятся, что россияне скоро вернутся
Экс-председатель Правительства РФ Михаил Касьянов включён в реестр иностранных агентов
В Свердловской области ребёнок утонул в бассейне во время тренировки по плаванию
Разоруженная Европа не хочет спасать Украину за свой счёт
Эстония усиливает границу с Россией: "Зубы дракона" в Нарве
Банк не заблокировал карту лежавшего в коме бойца СВО Андрея Мозгового, с которой украли 1,2 млн
Витаминное чародейство: выращиваем зеленый лук на подоконнике в пластиковой бутылке
В США медведь разнёс автомобиль ради сладостей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников