Жители Кипра выражают надежду на массовое возвращение российских туристов и восстановление прямого авиасообщения между странами. Посол России на Кипре, Мурат Зязиков, поделился с KP. RU позитивным отношением киприотов к россиянам, подчеркнув, что искусственные преграды не смогут разрушить долгую дружбу между Россией и Кипром.
Зязиков выразил уверенность в том, что любые кризисы временные, и в будущем возобновится полноценное конструктивное взаимодействие.
Посол также отметил, что Кипр остается одним из предпочтительных направлений для российских туристов, привлекая их солнечной погодой, теплым климатом, чистым морем и гостеприимством местных жителей. Зязиков подчеркнул, что обмен опытом, знаниями и культурными традициями способствовал формированию особой братской связи между россиянами и киприотами.
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.