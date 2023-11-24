Посол России: жители Кипра надеятся, что россияне скоро вернутся

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Кипра выражают надежду на массовое возвращение российских туристов и восстановление прямого авиасообщения между странами. Посол России на Кипре, Мурат Зязиков, поделился с KP. RU позитивным отношением киприотов к россиянам, подчеркнув, что искусственные преграды не смогут разрушить долгую дружбу между Россией и Кипром.

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Зязиков выразил уверенность в том, что любые кризисы временные, и в будущем возобновится полноценное конструктивное взаимодействие.

Посол также отметил, что Кипр остается одним из предпочтительных направлений для российских туристов, привлекая их солнечной погодой, теплым климатом, чистым морем и гостеприимством местных жителей. Зязиков подчеркнул, что обмен опытом, знаниями и культурными традициями способствовал формированию особой братской связи между россиянами и киприотами.

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