Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%

2:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость проживания в отелях России увеличилась с начала текущего года на 8-14%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания с членами правительства.

Фото: Stockphoto

Он отметил, что в двух- и трехзвездочных гостиницах цены поднялись на 8-11%, в то время как в отелях категории "четыре" и "пять" звезд — практически на 14%.

Решетников пояснил, что на повышение цен повлиял дефицит гостиничных мест, обусловленный увеличившимся спросом. К середине ноября уже забронировано в 1,5 раза больше номеров на новогодние праздники, чем годом ранее.

Всё это, по заключению министра, говорит о необходимости ещё большего расширения гостиничного фонда в стране. За первые 9 месяцев 2023 года в России было введено в эксплуатацию 10 тысяч новых номеров. Это превышает показатели за весь 2022 год (11 тысяч).

Согласно исследованию OneTwoTrip, проведенному в ноябре 2023 года, самым популярным городом среди российских туристов стала Москва. На столицу приходится 22,9% всех отельных заказов. За ней следуют Санкт-Петербург (17,3%) и Сочи (11,1%).

Сравнивая данные с ноябрем 2022 года, можно заметить, что наибольший прирост интереса к гостиницам зафиксирован в Краснодаре (+50,0%) и Калининграде (+30,4%). Москва также остается востребованной с ростом на 18,7%, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи уменьшили свою привлекательность на 16,0%, 14,3% и 14,0% соответственно.

В зарубежных направлениях лидерство по популярности удерживает Стамбул (9,8%), за которым следуют Дубай (4,3%) и Бангкок (4,0%). Шанхай также входит в топ-10 с долей в 2,4%.

В сравнении с прошлым ноябрем, Баку (+63,6%), Рим (+58,3%), Бангкок (+42,9%) и Паттайя (+27,3%) продемонстрировали значительный рост спроса. В то же время произошло снижение интереса к Дубаю (-31,7%), Еревану (-21,9%) и Стамбулу (-21,6%).