Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт назвал максимальные минусовые температуры для современных машин
Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста
Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов
Россияне начали скупать новогодние туры в Оман
Ученые выявили новую причину ухудшения качества спермы

Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%

2:52
Туризм

Стоимость проживания в отелях России увеличилась с начала текущего года на 8-14%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания с членами правительства.

Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Фото: Stockphoto

Он отметил, что в двух- и трехзвездочных гостиницах цены поднялись на 8-11%, в то время как в отелях категории "четыре" и "пять" звезд — практически на 14%.

Решетников пояснил, что на повышение цен повлиял дефицит гостиничных мест, обусловленный увеличившимся спросом. К середине ноября уже забронировано в 1,5 раза больше номеров на новогодние праздники, чем годом ранее.

Всё это, по заключению министра, говорит о необходимости ещё большего расширения гостиничного фонда в стране. За первые 9 месяцев 2023 года в России было введено в эксплуатацию 10 тысяч новых номеров. Это превышает показатели за весь 2022 год (11 тысяч).

Согласно исследованию OneTwoTrip, проведенному в ноябре 2023 года, самым популярным городом среди российских туристов стала Москва. На столицу приходится 22,9% всех отельных заказов. За ней следуют Санкт-Петербург (17,3%) и Сочи (11,1%).

Сравнивая данные с ноябрем 2022 года, можно заметить, что наибольший прирост интереса к гостиницам зафиксирован в Краснодаре (+50,0%) и Калининграде (+30,4%). Москва также остается востребованной с ростом на 18,7%, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи уменьшили свою привлекательность на 16,0%, 14,3% и 14,0% соответственно.

В зарубежных направлениях лидерство по популярности удерживает Стамбул (9,8%), за которым следуют Дубай (4,3%) и Бангкок (4,0%). Шанхай также входит в топ-10 с долей в 2,4%.

В сравнении с прошлым ноябрем, Баку (+63,6%), Рим (+58,3%), Бангкок (+42,9%) и Паттайя (+27,3%) продемонстрировали значительный рост спроса. В то же время произошло снижение интереса к Дубаю (-31,7%), Еревану (-21,9%) и Стамбулу (-21,6%).

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы
Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста
Почки или холестерин: врач назвала основные причины гипертонии
Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Санду приезжала в Киев согласовывать провокацию в Приднестровье
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов
Россияне начали скупать новогодние туры в Оман
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников