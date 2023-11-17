TourDom: туры в Грузию выросли тысячекратно

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители российской туриндустрии утверждают, что спрос на отдых в зимней Грузию вырос тысячекратно, пишет специализированный портал TourDom.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам экспертов, причиной такого повышенного интереса стал запуск прямого авиасообщения в Тбилиси и Кутаиси. Причем, самолеты летают туда не только из Москвы, но ряда других крупных городов.

"Огромный спрос у россиян, и особенно на Новый год. Чаще всего выбирают восьмидневные туры, стоимость начинается от 500 долларов без перелета", — сообщил представитель одного грузинского туроператора.

Что касается стоимости перелета в период новогодних праздниках, то билеты из Москвы в Кутаиси туда и обратно продаются в среднем за 58 тысяч рублей.

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