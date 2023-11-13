В Дагестане по поручению Путина создается город-курорт

В Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина создаётся город-курорт "Каякент". О том, что на Чёрном, Каспийском, Азовском, Балтийском морях, а также в Приморье следует проработать создание крупных курортов, Владимир Путин заявил в сентябре 2022 года. По его словам, в этих местах могли бы ежегодно отдыхать до 10 миллионов россиян. В том числе, российский лидер поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа — в частности, возродить курортную зону Каякент на Каспии.

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Территорию будущего города-курорта "Каякент" собираются разделить на три зоны. Предполагается, что одной из них могла бы стать — зона комплексного развития территории по примеру Дербента.

Подробнее о создании новой зоны РИА Новости рассказал министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов. По его словам, к настоящему моменту проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района. Кроме того, сформировано зонирование курорта.

Также среди благоприятных природных факторов для создания курорта на данной местности курорта — более 10 километров широкого песчаного пляжа, Каспийское море и комфортный климат.