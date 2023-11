В Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина создаётся город-курорт "Каякент". О том, что на Чёрном, Каспийском, Азовском, Балтийском морях, а также в Приморье следует проработать создание крупных курортов, Владимир Путин заявил в сентябре 2022 года. По его словам, в этих местах могли бы ежегодно отдыхать до 10 миллионов россиян. В том числе, российский лидер поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа — в частности, возродить курортную зону Каякент на Каспии.

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0