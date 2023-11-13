Эксперты рассказали, что случилось в Европе без русских туристов

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) обнаружили, что, несмотря на успешный летний сезон, большинство европейских туристических направлений так и не вернулись к уровню до пандемии из-за отсутствия российских туристов.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Согласно отчету Европейской туристической комиссии (ETC), в третьем квартале текущего года количество туристических прибытий в Европе отстает на 3,2% от уровня 2019 года. Хотя этот результат рассматривается как положительный, только 35% стран превысили показатели до пандемии.

Особенно медленное восстановление заметно среди восточноевропейских стран, граничащих с Россией и Украиной, а также тех, которые традиционно зависят от российских туристов, подчеркивает ETC.

Страны Балтии, где была остановлена выдача виз гражданам России и запрещен въезд через наземные границы, показывают самый резкий спад. Эстония принимает на 27% меньше туристов, Латвия — на 30%, Литва — на 33%.

Как сообщает URA.RU, эксперты также отмечают возможное снижение числа турпоездок израильтян из-за палестино-израильского конфликта, что может повлиять на популярные направления, такие как Франция, Турция и Румыния.

Другим трендом является снижение трат европейцев на путешествия. Жители ЕС, оптимизируя расходы, все чаще выбирают более доступные страны, перелеты и отели, проявляют интерес к пакетным турам и межсезонным поездкам.

Восстановление туризма в Европе определяется внутриевропейскими поездками и притоком туристов из США, благодаря благоприятному обменному курсу. Наиболее востребованными являются южноевропейские и средиземноморские направления, такие как Сербия, Черногория, Португалия, Турция, Мальта и Греция.

Европейские отельеры стонут без российских туристов. Какие плюшки нам приготовили курорты Европы?