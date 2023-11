Your browser does not support the audio element.

Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) обнаружили, что, несмотря на успешный летний сезон, большинство европейских туристических направлений так и не вернулись к уровню до пандемии из-за отсутствия российских туристов.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.