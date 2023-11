Гостиницы курортов КЧР забронированы на 90-95% на Новый год

Your browser does not support the audio element.

В предстоящие новогодние праздники курорты Карачаево-Черкесии планируют принять около 200 тысяч гостей. На текущий момент более 96% номеров на курорте Домбай и почти 90% на курорте Архыз забронированы, как сообщило министерство туризма и курортов республики.

Фото: "File:Khkem village in Dagestan - Russia.jpg" by Made by brother is licensed under CC BY-SA 3.0.