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Гостиницы курортов КЧР забронированы на 90-95% на Новый год

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Туризм

В предстоящие новогодние праздники курорты Карачаево-Черкесии планируют принять около 200 тысяч гостей. На текущий момент более 96% номеров на курорте Домбай и почти 90% на курорте Архыз забронированы, как сообщило министерство туризма и курортов республики.

Гостиницы курортов КЧР забронированы на 90-95% на Новый год
Фото: "File:Khkem village in Dagestan - Russia.jpg" by Made by brother is licensed under CC BY-SA 3.0.

Прогнозируется, что турпоток в новогодние праздники увеличится на 10-15%. Общее количество мест в номерном фонде курортов Карачаево-Черкесии составляет около 12 тысяч.

В течение первых девяти месяцев 2023 года курорты Карачаево-Черкесии посетили почти 1,6 миллиона туристов.

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Гостиницы республики к Новому году забронированы уже наполовину
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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