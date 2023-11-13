Гостиницы курортов КЧР забронированы на 90-95% на Новый год

В предстоящие новогодние праздники курорты Карачаево-Черкесии планируют принять около 200 тысяч гостей. На текущий момент более 96% номеров на курорте Домбай и почти 90% на курорте Архыз забронированы, как сообщило министерство туризма и курортов республики.
Прогнозируется, что турпоток в новогодние праздники увеличится на 10-15%. Общее количество мест в номерном фонде курортов Карачаево-Черкесии составляет около 12 тысяч.
В течение первых девяти месяцев 2023 года курорты Карачаево-Черкесии посетили почти 1,6 миллиона туристов.
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