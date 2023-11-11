Российские туристы пересекают международный автомобильный мост Кани-Курган в Благовещенске. Такое решение приняли для возвращения на родину тех, кто застрял на таможне Китая из-за ледохода на реке Амур. Об этом сообщили представители Генерального консульства России в Харбине.
— Началась реализация комплекса мероприятий по перевозке из КНР в Россию соотечественников, — говорится в заявлении. — 152 человека прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган — Хэйхэ.
В Минтрансе Приамурья подчеркнули, что это первая и единственная подобная акция, вызванная исключительно форс-мажором. Соотечественники достаточно долго ожидали комплекса мероприятий, которые помогут вернуться на родину.
До этого издание рассказывало о начале эвакуации россиян из сектора Газа.
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