Россияне, застрявшие на таможне Китая, отправились домой

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы пересекают международный автомобильный мост Кани-Курган в Благовещенске. Такое решение приняли для возвращения на родину тех, кто застрял на таможне Китая из-за ледохода на реке Амур. Об этом сообщили представители Генерального консульства России в Харбине.

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— Началась реализация комплекса мероприятий по перевозке из КНР в Россию соотечественников, — говорится в заявлении. — 152 человека прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган — Хэйхэ.

В Минтрансе Приамурья подчеркнули, что это первая и единственная подобная акция, вызванная исключительно форс-мажором. Соотечественники достаточно долго ожидали комплекса мероприятий, которые помогут вернуться на родину.

До этого издание рассказывало о начале эвакуации россиян из сектора Газа.

Ледоход на Амуре