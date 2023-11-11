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Россияне, застрявшие на таможне Китая, отправились домой

0:57
Туризм

Российские туристы пересекают международный автомобильный мост Кани-Курган в Благовещенске. Такое решение приняли для возвращения на родину тех, кто застрял на таможне Китая из-за ледохода на реке Амур. Об этом сообщили представители Генерального консульства России в Харбине.

Россияне, застрявшие на таможне Китая, отправились домой
Фото: Telegram: chat_gpt_robot by ChatGPT и Midjourney is licensed under Common Creative: свободное использование материала

— Началась реализация комплекса мероприятий по перевозке из КНР в Россию соотечественников, — говорится в заявлении. — 152 человека прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган — Хэйхэ.

В Минтрансе Приамурья подчеркнули, что это первая и единственная подобная акция, вызванная исключительно форс-мажором. Соотечественники достаточно долго ожидали комплекса мероприятий, которые помогут вернуться на родину.

До этого издание рассказывало о начале эвакуации россиян из сектора Газа.

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Ледоход на Амуре
Автор Мария Умыскова
Мария Умыскова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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