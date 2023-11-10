Сервис OneTwoTrip решил выяснить, какие города стали пользоваться у россиян популярностью для отдыха осенью 2023 года. Результаты исследования опубликованы в материале Газеты. ру.
Согласно результатам исследования, интересные показатели оказались у двух российских городов — Петрозаводска и Рязани. Здесь спрос на отдых стал выше в два раза.
Ноябрьские бронирования показали прирост и по другим направлениям:
Представители сервиса отметили, что спрос на жилье в Перми и Ярославле стал выше в полтора раза.
Если говорить о заграничных турах, то некоторые азиатские города стали пользоваться спросом в два раза больше:К уала-Лумпур, Паттайя и Шанхай.
Востребованными оказались Будапешт (прирост в 82%), Афины (78%), Мехико (+75%) и Лондон (+69%).
Чтобы отдых не был омрачен, специалисты рекомендуют его тщательно продумывать и ничего не забывать в гостиницах.
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