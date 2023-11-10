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Азия, Петрозаводск и Рязань стали у российских туристов в два раза популярнее

1:23
Туризм

Сервис OneTwoTrip решил выяснить, какие города стали пользоваться у россиян популярностью для отдыха осенью 2023 года. Результаты исследования опубликованы в материале Газеты. ру.

Согласно результатам исследования, интересные показатели оказались у двух российских городов — Петрозаводска и Рязани. Здесь спрос на отдых стал выше в два раза.

Ноябрьские бронирования показали прирост и по другим направлениям:

  • +76% оказалось у Челябинска;
  • +60% показал Мурманск;
  • +34% — это динамика Южно-Сахалинска;
  • +33% продемонстрировал Хабаровск;
  • +32% — Великий Новгород;
  • +31% — Вологда.

Представители сервиса отметили, что спрос на жилье в Перми и Ярославле стал выше в полтора раза.

Если говорить о заграничных турах, то некоторые азиатские города стали пользоваться спросом в два раза больше:К уала-Лумпур, Паттайя и Шанхай.

Востребованными оказались Будапешт (прирост в 82%), Афины (78%), Мехико (+75%) и Лондон (+69%).

Чтобы отдых не был омрачен, специалисты рекомендуют его тщательно продумывать и ничего не забывать в гостиницах.

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Топ-10 стран для отдыха осенью 2023
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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