Азия, Петрозаводск и Рязань стали у российских туристов в два раза популярнее

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис OneTwoTrip решил выяснить, какие города стали пользоваться у россиян популярностью для отдыха осенью 2023 года. Результаты исследования опубликованы в материале Газеты. ру.

Согласно результатам исследования, интересные показатели оказались у двух российских городов — Петрозаводска и Рязани. Здесь спрос на отдых стал выше в два раза.

Ноябрьские бронирования показали прирост и по другим направлениям:

+76% оказалось у Челябинска;

+60% показал Мурманск;

+34% — это динамика Южно-Сахалинска;

+33% продемонстрировал Хабаровск;

+32% — Великий Новгород;

+31% — Вологда.

Представители сервиса отметили, что спрос на жилье в Перми и Ярославле стал выше в полтора раза.

Если говорить о заграничных турах, то некоторые азиатские города стали пользоваться спросом в два раза больше:К уала-Лумпур, Паттайя и Шанхай.

Востребованными оказались Будапешт (прирост в 82%), Афины (78%), Мехико (+75%) и Лондон (+69%).

Чтобы отдых не был омрачен, специалисты рекомендуют его тщательно продумывать и ничего не забывать в гостиницах.