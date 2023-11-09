Поэтому россиянам рекомендуют заранее интересоваться тем, как на курорт повезут их сноуборды и лыжи.
Об этом напомнил директор по продукту сервиса "Яндекс Путешествия" Евгений Абрамзон в беседе с "Известиями". По словам специалиста, необходимо не только заблаговременно ознакомиться с правилами перевозки такого багажа, но и предупредить компанию о том, что будет перевозиться спортинвентарь, так как иногда это возможно только при наличии незабронированных мест.
"Забронируйте его за двое — трое суток до вылета по телефону горячей связи вашей авиакомпании или через сайт (если ваша компания-перевозчик предоставляет такую возможность)", - отметил Абрамзон.
Аналитик добавил, что необходимо тщательно упаковать весь инвентарь, обращая при внимание на его вес.
Основные и принятые ограничения по перевозу негабарита на самолетах — вес в 23 килограмма и длина в 203 сантиметра.
Специалисты также напомнили о том, что некоторые горнолыжные курорты предлагают скидки своим клиентам на период новогодних каникул.
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