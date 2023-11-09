Эксперт Абрамзон рассказал о правилах авиаперевозки горнолыжного инвентаря: лучше бронь заранее

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поэтому россиянам рекомендуют заранее интересоваться тем, как на курорт повезут их сноуборды и лыжи.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Об этом напомнил директор по продукту сервиса "Яндекс Путешествия" Евгений Абрамзон в беседе с "Известиями". По словам специалиста, необходимо не только заблаговременно ознакомиться с правилами перевозки такого багажа, но и предупредить компанию о том, что будет перевозиться спортинвентарь, так как иногда это возможно только при наличии незабронированных мест.

"Забронируйте его за двое — трое суток до вылета по телефону горячей связи вашей авиакомпании или через сайт (если ваша компания-перевозчик предоставляет такую возможность)", - отметил Абрамзон.

Аналитик добавил, что необходимо тщательно упаковать весь инвентарь, обращая при внимание на его вес.

Основные и принятые ограничения по перевозу негабарита на самолетах — вес в 23 килограмма и длина в 203 сантиметра.

Специалисты также напомнили о том, что некоторые горнолыжные курорты предлагают скидки своим клиентам на период новогодних каникул.