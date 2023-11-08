Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под Купянском ВС РФ скинули гранату с дрона на полицейскую машину, ехавшую задерживать "коллаборантов"
Охлобыстин: Спокойнее всего несчастным евреям будет в России
Вице-премьер Бельгии призвала ввести санкции в отношении Израиля
Глава Ростовской области Голубев рассказал о взрывах в регионе
Врач-онколог Исакова рассказала, кому опасно есть острую пищу
Марков высказался об убийстве депутата ЛНР: "Очередной теракт"
Совет Федерации одобрил уточнение формулировок положений закона "О выборах президента РФ"
Врач Денисенко рассказала, кому не подойдёт интервальное голодание
Военкор Сладков: решение Путина о мобилизованных на СВО принято

На "Роза Хутор" можно увидеть Россию с высоты птичьего полета

2:16
Туризм

Специальная фотовыставка открылась в интерактивном этнопарке "Моя Россия", где на площади более трех гектаров представлены архитектура, культура и быт разных народов нашей страны.

На "Роза Хутор" можно увидеть Россию с высоты птичьего полета
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В экспозиции "Россия с высоты птичьего полета" собраны 26 фотографий участников и победителей ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна" Русского географического общества.

Конкурс проводится ежегодно с 2015 года, за прошедшее время в нем приняли участие более 620 тысяч фоторабот. Это масштабное профессиональное событие, посвященное сохранению дикой природы и воспитанию бережного отношения к окружающей среде, всегда вызывает большой общественный резонанс. Как отметил итальянский фотограф, член жюри "Самой красивой страны" Марко Урсо: "Российская природа подарила невероятное разнообразие сюжетов. Но особое мастерство — передать через снимки эмоции и культурные особенности. Если автору это удается, то его работа выходит за рамки повседневности и превращается в искусство".

Выставки финалистов фотоконкурса РГО с успехом экспонируются в международных аэропортах и российских культурных центрах, на московских бульварах и главных улицах нашей страны. Теперь лучшие снимки участников и победителей этого фотоконкурса в номинации "Россия с высоты птичьего полета" представлены в экспозиции на курорте "Роза Хутор". Они позволяют полюбоваться мастерством фотохудожников и взглянуть на просторы нашей родины под особым углом зрения.

"На выставке можно увидеть самые удивительные достопримечательности России: белые скалы Итурупа, одно из старейших сигнальных сооружений страны — Толбухин маяк, "спящего дракона" — хребет Карамурунтау, величественные стены Генуэзской крепости в Крыму. Расположена экспозиция у павильона "Казань" на набережной реки Мзымта, попасть на нее можно в часы работы этнопарка с 10.00 до 20.00", — отметили в "Моей России".

Фото предоставлено пресс-службой курорта "Роза Хутор"

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Этнические русские на Украине задумались, не уйти ли с фронта Любовь Степушова Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
Последние материалы
В Москве женщины избили вокалиста группы "БумеR" Игоря Кулинича и чуть не сломали ему нос
В Совфеде предупредили США о последствиях передачи Киеву российских активов
Адвокат Станкевич: некоторых россиян могут арестовать сразу после возвращения в РФ
Военкор Сладков рассказал о решении Путина об участии мобилизованных до конца СВО
ФСБ задержала россиян, подозреваемых в причастности к атакам ВСУ по ДНР
Алла Пугачёва планирует вернуться на сцену в период новогодних праздников
Певица Алла Пугачёва планирует выступление с гонораром 500 тыс. долларов
Терапевт Драпкина объяснила, чем опасен синдром "чая с бутербродом"
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Украина пыталась атаковать три АЭС в России
Севастополь вновь пережил объявление воздушной тревоги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников