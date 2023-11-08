На "Роза Хутор" можно увидеть Россию с высоты птичьего полета

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специальная фотовыставка открылась в интерактивном этнопарке "Моя Россия", где на площади более трех гектаров представлены архитектура, культура и быт разных народов нашей страны.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В экспозиции "Россия с высоты птичьего полета" собраны 26 фотографий участников и победителей ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна" Русского географического общества.

Конкурс проводится ежегодно с 2015 года, за прошедшее время в нем приняли участие более 620 тысяч фоторабот. Это масштабное профессиональное событие, посвященное сохранению дикой природы и воспитанию бережного отношения к окружающей среде, всегда вызывает большой общественный резонанс. Как отметил итальянский фотограф, член жюри "Самой красивой страны" Марко Урсо: "Российская природа подарила невероятное разнообразие сюжетов. Но особое мастерство — передать через снимки эмоции и культурные особенности. Если автору это удается, то его работа выходит за рамки повседневности и превращается в искусство".

Выставки финалистов фотоконкурса РГО с успехом экспонируются в международных аэропортах и российских культурных центрах, на московских бульварах и главных улицах нашей страны. Теперь лучшие снимки участников и победителей этого фотоконкурса в номинации "Россия с высоты птичьего полета" представлены в экспозиции на курорте "Роза Хутор". Они позволяют полюбоваться мастерством фотохудожников и взглянуть на просторы нашей родины под особым углом зрения.

"На выставке можно увидеть самые удивительные достопримечательности России: белые скалы Итурупа, одно из старейших сигнальных сооружений страны — Толбухин маяк, "спящего дракона" — хребет Карамурунтау, величественные стены Генуэзской крепости в Крыму. Расположена экспозиция у павильона "Казань" на набережной реки Мзымта, попасть на нее можно в часы работы этнопарка с 10.00 до 20.00", — отметили в "Моей России".

Фото предоставлено пресс-службой курорта "Роза Хутор"