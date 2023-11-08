Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Возобновление прямых перелетов из России в Индонезию почти завершены. "Известия" сообщают, что авиакомпания "Россия" выполнила все нужные условия.

Фото: Википедия

"Авиакомпания выполнила все административные требования и в настоящее время завершает согласование ряда технических и эксплуатационных условий", — рассказали в посольстве РФ.

Отмечается, что в авиакомпании ждут, когда закончится срок действия согласования условий российского авиаперевозчика для возобновления прямых рейсов, как это было до пандемии.

В посольстве Индонезии также отметили, что российские перевозчики могут возобновить рейсы на остров в этом году.

Напомним, то неделю назад авиакомпания "Россия" рассказала, что перелеты будут выполняться с 3 декабря четыре раза в неделю. Тем не менее, сейчас они сняты из расписания.

Улететь на Бали сегодня сегодня возможно только с пересадками. Стоимость билета с двумя стыковками в Таиланде или Малайзии может составить 43-45 тысяч рублей. За 50-65 тысяч рублей есть возможность добраться с одной пересадкой в Шанхае или Гуанчжоу, но в Китае нужно будет провести целые сутки.