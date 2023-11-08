Возобновление прямых перелетов из России в Индонезию почти завершены. "Известия" сообщают, что авиакомпания "Россия" выполнила все нужные условия.
"Авиакомпания выполнила все административные требования и в настоящее время завершает согласование ряда технических и эксплуатационных условий", — рассказали в посольстве РФ.
Отмечается, что в авиакомпании ждут, когда закончится срок действия согласования условий российского авиаперевозчика для возобновления прямых рейсов, как это было до пандемии.
В посольстве Индонезии также отметили, что российские перевозчики могут возобновить рейсы на остров в этом году.
Напомним, то неделю назад авиакомпания "Россия" рассказала, что перелеты будут выполняться с 3 декабря четыре раза в неделю. Тем не менее, сейчас они сняты из расписания.
Улететь на Бали сегодня сегодня возможно только с пересадками. Стоимость билета с двумя стыковками в Таиланде или Малайзии может составить 43-45 тысяч рублей. За 50-65 тысяч рублей есть возможность добраться с одной пересадкой в Шанхае или Гуанчжоу, но в Китае нужно будет провести целые сутки.
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