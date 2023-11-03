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Эксперт по туризму Балясников заявил, что россиянам сложно попасть в КНР

1:40
Туризм

Российские туристы столкнулись с увеличением сроков проверок при подаче документов на китайскую визу, как сообщил туристический эксперт и путешественник Алексей Балясников.

Эксперт по туризму Балясников заявил, что россиянам сложно попасть в КНР
Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Согласно его информации, в некоторых случаях проверки могут занять до двух месяцев.

"Меня задержали в консульстве, где мне должны были выдать однократную туристическую визу. Я планировал свою поездку на начало ноября, но, как и многие другие, не получил визу вовремя. Сейчас в Китае действительно напряженное отношение к туристическим поездкам," — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

По словам путешественника, визовые агенты установили, что сроки проверок чаще всего увеличиваются для тех граждан, которые ранее посещали Турцию.

"В самом консульстве не дают четкого объяснения этому явлению. Однако, анализируя случаи задержек в проверке, они пришли к выводу, что в основном это касается тех, кто посещал Турцию ранее," — пояснил Балясников.

Подтверждение данной версии появляется на практике: после предоставления пояснительной информации о целях посещения Турции, процесс рассмотрения документов ускоряется.

"Для получения визы россиянам приходится давать разъяснения о причинах своих поездок в Турцию, предоставлять информацию о маршрутах по стране, а также детали о билетах и местах проживания в отелях. И это происходит на фоне недавних новостей о упрощении визового режима между Россией и Китаем," — добавил собеседник.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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