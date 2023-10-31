Вход в Айя-Софию в Стамбуле станет платным для туристов

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

С января 2024 года вход мечеть Айя-София в Стамбуле для иностранцев перестанет быть свободным. Чтобы попасть внутрь бывшего собора Святой Софии, превращенной властями Турции в мечеть, придется заплатить.

Фото: ru.freepik.com

О введении платного посещения мечети для иностранцев во вторник, 31 октября заявил министр культуры и туризма Туризма Мехмет Нури Эрсой.

"Повысится качество и безопасность посещения. Посещение иностранцами в туристических целях будет платным с 15 января", — отметил министр, который, правда, не озвучил стоимости входного билета.

Для подданных Турецкой республики вход в мечеть по-прежнему останется бесплатным. Для них организуют отдельный вход внутрь святыни.

Софийский собор возвели в Константинополе в 532-537 годах, в 1453 году, когда город стал Стамбулом он стал мечетью, а в 1935 году — музеем. В 2020 году входной билет в музейный комплекс обходился примерно в 15 долларов США.

Религиозные службы для приверженцев ислама возобновилась в Софийском соборе три года назад, когда памятник архитекторы по указу турецких властей вновь стал именоваться мечетью Айя-София. Плату за вход упразднили для всех, включая туристов из других стран.