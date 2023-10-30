Российские туристы выбрали пять регионов-любимчиков для отдыха зимой

В ТОП-5 регионов, где забронировано больше всего путевок для отдыха зимой, вошли Карелия, Байкал, Мурманская область, Алтай и Северный Кавказ.

Фото: Ассоциация Туроператоров России

При этом количество туров, приобретенных в регионы, богатые природными красотами, выросло вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные публикует РИА Новости.

— В лидерах спроса среди зимних экотуров — Карелия (54 процента бронирований), Байкал (18 процентов) и Мурманская область (17 процентов), Алтай (8 процентов), Северный Кавказ (3 процента), — сообщает издание.

Цена поездки в Карелию праздничные дни начинается от 68,4 тысячи рублей за двух человек. Стоимость поездки на Байкал в расчете на пять дней выше почти в два раза — от 133,4 тысячи.

Эксперты отмечают, что повышенный интерес к карельскому региону объясняется с тем, что гостям предлагается поехать в резиденцию Деда Мороза, покататься на упряжках собак и оленей. Регион также привлекает туристов поездкой на водопады Ахвенкоски и Кивач, не замерзающие зимой, горным парком "Рускеала", необычной подсветкой на Мраморном каньоне.

На Байкале путешественники больше всего ценят замерзающее озеро, где образуются красивые торосы, космические льды, появляются возможности для поездок на судне с воздушной подушкой. Байкал дарит незабываемые впечатления от ледяных гротов и пещер острова Ольхон.

В Мурманской области гости интересуются северным сиянием. Еще один интересный объект — природный парк "Териберка" на берегу Северного Ледовитого океана. На Алтае гости любуются фантастическими видами Гейзерного озера, а также инопланетными ландшафтами урочища Кызыл-Чин.

Северный Кавказ привлекает любителей катания на лыжах. Равнодушные к спорту люди предпочитают экскурсии к геотермальным источникам Адыгеи, поездки в Национальный парк Алания, Домбай, Архыз и Приэльбрусье.