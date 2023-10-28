В Таиланде в ходе силового рейда задержаны российские туристы

В Таиланде группа российских туристов была задержана в ходе операции правоохранительных органов на роскошной вилле на пляже Банг Тао на Пхукете. Операция проводилась сотрудниками иммиграционного департамента провинции Пхукет совместно с сотрудниками полицейского участка Ченг Талай. Первоначально они отправились на виллу с ордером на арест гражданина Индии, обвиняемого в угрозах и нагнетании страха среди общественности. Однако индиец на месте не присутствовал, но полиция столкнулась с россиянином и потребовала проверить его документы. Срок действия визы россиянина истек, и полиция намеревалась доставить его в полицейский участок для дальнейшего судебного разбирательства.
Однако ситуация приняла иной оборот, когда из виллы вышел другой иностранец, размахивающий бейсбольной битой и пытающийся напасть на полицию. Столкнувшись с этой угрозой, полиция отступила и обратилась за помощью к группе специального назначения по вооружению и тактике (SWAT). Более 30 сотрудников спецназа прибыли на виллу и успешно взяли ситуацию под контроль.
Операция правоохранительных органов на вилле привела к задержанию нескольких человек, включая разыскиваемого индийца, а также трех других иностранцев. Один из причастных россиян был опознан как 33-летний человек по имени Шкодо Георгий, в то время как личности и национальности других иностранцев остаются нераскрытыми. У всех задержанных лиц срок действия виз истек. Конкретные детали этого дела не были полностью раскрыты.
Этот инцидент произошел в контексте усилий властей Таиланда по сокращению числа туристов в стране, особенно тех, кто просрочил свои визы или работает нелегально. Власти приняли меры, включая использование мобильного приложения, чтобы побудить местных жителей сообщать об иностранцах, которые могут нарушать иммиграционные правила.
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