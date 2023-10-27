Конкуренция за российских туристов: новые возможности в Ближнем Востоке

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы всегда предпочитали ОАЭ, но скоро это может измениться. Ведь страны Ближнего Востока, такие как Кувейт, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия и Малайзия, предлагают отмену виз для российских гостей, как сообщает РИА Новости.

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ОАЭ остаются привлекательными благодаря доступным ценам, прямым рейсам из России и разнообразию развлечений. Однако другие арабские страны также предлагают увлекательные возможности. В Катаре можно насладиться пляжным отдыхом и посетить роскошные отели, Оман привлекает виндсерфингом и заповедниками, а Бахрейн становится одним из самых модных и быстроразвивающихся туристических направлений.

Хотя отдых в ОАЭ на 10 дней стоит 115 тысяч рублей на двоих, что на десять тысяч дешевле, чем в Египте, соседние страны все еще олицетворяют арабский колорит, который многим не хватает в современном Дубае.

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