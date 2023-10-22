Президент РСТ Уманский: бюджетно отдохнуть можно в Подмосковье, Краснодаре и Сочи

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие россияне уже сейчас начинают искать недорогие путёвки для отдыха в период новогодних праздников. По словам руководителя Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, провести каникулы с небольшими расходами можно в регионах с высокой конкуренцией.

Фото: Openverse

Речь идёт о Подмосковье, а также о средней полосе (Краснодаре или Сочи), уточнил эксперт. Он добавил, что в отелях, расположенных рядом с морем, часто встречаются приятные цены.

"В Сочи цены на новогодние три дня могут начинаться от трёх тысяч на двоих в совсем маленьком отеле без звёзд", — приводит комментарий Уманского сайт aif.ru.

При этом специалист посоветовал не искать слишком дешёвые варианты, поскольку вместо отдыха турист рискует столкнуться с неприятными впечатлениями и эмоциями.

Как пояснил президент РСТ, в период новогодних праздников россияне нередко хотят добавить в свой отдых развлекательную программу или банкет. В этом случае в Подмосковье придётся заплатить примерно 35-40 тысяч на двоих за три дня в хорошем отеле, резюмировал эксперт.