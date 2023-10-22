Многие россияне уже сейчас начинают искать недорогие путёвки для отдыха в период новогодних праздников. По словам руководителя Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, провести каникулы с небольшими расходами можно в регионах с высокой конкуренцией.
Речь идёт о Подмосковье, а также о средней полосе (Краснодаре или Сочи), уточнил эксперт. Он добавил, что в отелях, расположенных рядом с морем, часто встречаются приятные цены.
"В Сочи цены на новогодние три дня могут начинаться от трёх тысяч на двоих в совсем маленьком отеле без звёзд", — приводит комментарий Уманского сайт aif.ru.
При этом специалист посоветовал не искать слишком дешёвые варианты, поскольку вместо отдыха турист рискует столкнуться с неприятными впечатлениями и эмоциями.
Как пояснил президент РСТ, в период новогодних праздников россияне нередко хотят добавить в свой отдых развлекательную программу или банкет. В этом случае в Подмосковье придётся заплатить примерно 35-40 тысяч на двоих за три дня в хорошем отеле, резюмировал эксперт.
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