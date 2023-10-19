Эксперты рынка выявили самые популярные и доступные направления для россиян, планирующих новогодние каникулы. По словам генерального директора туроператора FUN & SUN Владимира Рубцова, Россия, Турция и Египет возглавляют список бюджетных вариантов, в то время как ОАЭ и Таиланд лидируют по общему объему продаж.
Далее Рубцов поделился новогодними ценами на эти направления в порядке возрастания, все они указаны для двух человек в рублях:
В дополнение к этим направлениям, другие места, такие как Куба, Маврикий, Мальдивы и Сейшельские острова, пользуются спросом на новогодние каникулы, но, как правило, это еще более дорогие варианты.
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