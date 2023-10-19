Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переход в грязь обнаружен в Петрозаводске
Цены на стоматологические услуги в России могут вырасти на 30% к Новому году
Найдена самая дорогая квартира в аренду в России, стоящая 3,5 млн. рублей в месяц
В Ираке Хезболла объявила войну американской армии
Губернатор Голубев заявил об уничтожении воздушной цели на подлёте к Ростовской области
Обозреватель Иван Бер рассказал, что Украина может остаться без финансовой поддержки США
В России запущено производство отечественных смазочных материалов Lemarc
Вице-мэр Ракова: врачи Склифа впервые повторно пересадили легкие пациенту
Экс-разведчик США Риттер заявил, что армия РФ уничтожает ВСУ в трёх котлах

Россиянам назвали самые дешёвые направления для новогоднего отдыха

1:33
Туризм

Эксперты рынка выявили самые популярные и доступные направления для россиян, планирующих новогодние каникулы. По словам генерального директора туроператора FUN & SUN Владимира Рубцова, Россия, Турция и Египет возглавляют список бюджетных вариантов, в то время как ОАЭ и Таиланд лидируют по общему объему продаж.

Россиянам назвали самые дешёвые направления для новогоднего отдыха
Фото: Openverse

Далее Рубцов поделился новогодними ценами на эти направления в порядке возрастания, все они указаны для двух человек в рублях:

  • Россия — 73 077 рублей на двоих (при этом многие туры продаются без перелета, ориентируясь исключительно на проживание).
  • Турция — 186 833 рубля на двоих, включая перелеты и пакеты "все включено".
  • Египет — 242 150 рублей на двоих, включая перелет и питание по системе "все включено".
  • ОАЭ — 322 972 рубля на двоих, с пакетами перелета.
  • Таиланд — 342 223 рубля на двоих, включая перелет.
  • Шри-Ланка — 396 378 рублей на двоих, с перелетными пакетами.

В дополнение к этим направлениям, другие места, такие как Куба, Маврикий, Мальдивы и Сейшельские острова, пользуются спросом на новогодние каникулы, но, как правило, это еще более дорогие варианты.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

5 топовых стран для новогодних праздников в этом году
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Последние материалы
Переход в грязь обнаружен в Петрозаводске
Цены на стоматологические услуги в России могут вырасти на 30% к Новому году
Найдена самая дорогая квартира в аренду в России, стоящая 3,5 млн. рублей в месяц
В Ираке Хезболла объявила войну американской армии
Губернатор Голубев заявил об уничтожении воздушной цели на подлёте к Ростовской области
Обозреватель Иван Бер рассказал, что Украина может остаться без финансовой поддержки США
В России запущено производство отечественных смазочных материалов Lemarc
Вице-мэр Ракова: врачи Склифа впервые повторно пересадили легкие пациенту
Экс-разведчик США Риттер заявил, что армия РФ уничтожает ВСУ в трёх котлах
Тело диджея Штаера из Екатеринбурга нашли на пляже в Таиланде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников