Россиянам назвали самые дешёвые направления для новогоднего отдыха

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рынка выявили самые популярные и доступные направления для россиян, планирующих новогодние каникулы. По словам генерального директора туроператора FUN & SUN Владимира Рубцова, Россия, Турция и Египет возглавляют список бюджетных вариантов, в то время как ОАЭ и Таиланд лидируют по общему объему продаж.

Фото: Openverse

Далее Рубцов поделился новогодними ценами на эти направления в порядке возрастания, все они указаны для двух человек в рублях:

Россия — 73 077 рублей на двоих (при этом многие туры продаются без перелета, ориентируясь исключительно на проживание).

Турция — 186 833 рубля на двоих, включая перелеты и пакеты "все включено".

Египет — 242 150 рублей на двоих, включая перелет и питание по системе "все включено".

ОАЭ — 322 972 рубля на двоих, с пакетами перелета.

Таиланд — 342 223 рубля на двоих, включая перелет.

Шри-Ланка — 396 378 рублей на двоих, с перелетными пакетами.

В дополнение к этим направлениям, другие места, такие как Куба, Маврикий, Мальдивы и Сейшельские острова, пользуются спросом на новогодние каникулы, но, как правило, это еще более дорогие варианты.

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