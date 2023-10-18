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РСТ: Российские туристы массово поехали в Европу

1:03
Туризм

Российские туристы начали активно путешествовать в страны Евросоюза (ЕС) с начала 2023 года, согласно данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина. Он подчеркнул, что это число выросло на треть.

РСТ: Российские туристы массово поехали в Европу
Фото: Openverse

Эксперт отметил, что из-за сложной ситуации в сфере транспорта количество поездок в Европу из России сократилось с начала пандемии COVID-19. Тем не менее, Горин указал, что с начала 2023 года этот показатель начал увеличиваться.

"Мы отмечаем, что количество поездок в страны Евросоюза увеличилось на примерно 30 процентов, что связано с адаптацией и конкурентоспособными ценами на авиаперевозки," — добавил он.

Эксперт также уточнил, что летом 2023 года туроператоры успешно реализовали полетные программы в Черногорию через Кувейт, а также предложили туры на Кипр через Ереван.

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Почему российские туристы массово отказываются ехать отдыхать в Крым - Гражданская оборона
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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