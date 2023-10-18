РСТ: Российские туристы массово поехали в Европу

Российские туристы начали активно путешествовать в страны Евросоюза (ЕС) с начала 2023 года, согласно данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина. Он подчеркнул, что это число выросло на треть.
Эксперт отметил, что из-за сложной ситуации в сфере транспорта количество поездок в Европу из России сократилось с начала пандемии COVID-19. Тем не менее, Горин указал, что с начала 2023 года этот показатель начал увеличиваться.
"Мы отмечаем, что количество поездок в страны Евросоюза увеличилось на примерно 30 процентов, что связано с адаптацией и конкурентоспособными ценами на авиаперевозки," — добавил он.
Эксперт также уточнил, что летом 2023 года туроператоры успешно реализовали полетные программы в Черногорию через Кувейт, а также предложили туры на Кипр через Ереван.
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