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В Хабаровске побывала первая китайская группа без виз

2:10
Туризм

Чем привлекает Хабаровск жителей Китая? Прежде всего, возможность шопинга, включая посещение ювелирных магазинов. До начала пандемии Хабаровск часто посещали китайские покупатели. Также востребован гастротуризм. Иностранным туристам интересна советская кухня с борщами, котлетами и картофельным пюре. Кроме того, хабаровское мороженое пользуется популярностью, сообщает transsibinfo.com.

В Хабаровске побывала первая китайская группа без виз
Фото: Wikipedia

Конечно же, Хабаровск привлекает своими природными красотами и историческими достопримечательностями. Этот город называют островом европейской культуры в Азии, и это не случайно.

Введение безвизового режима — это взаимовыгодное сотрудничество, которое позволяет китайским туристам насладиться красотами Хабаровска и познакомиться с постсоветской культурой, а также способствует развитию туристической индустрии города.

Пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова отмечает, что пока рано сравнивать текущие показатели с теми, что были до начала пандемии. Но уже сейчас можно говорить о положительной динамике восстановления пассажиропотока через пункты пропуска Хабаровской таможни.

За последнее время границу пересекло около 32 тысяч человек, в основном граждан России. Ранее китайцы также стремились пересечь границу, но сталкивались с трудностями при получении виз.

Долгое время китайцы ждали введения безвизового режима, и, наконец, смогли воспользоваться им в конце навигационного сезона, за две недели до закрытия международного сообщения по Амуру. Теперь, когда безвизовый режим полностью действует на обоих пунктах пропуска Хабаровского края, пассажиров принимают по упрощенной процедуре.

В ближайшие дни ожидается, что автобусы из Жаохэ прибудут в Покровку в рамках межправительственного сообщения.

Таким образом, безвизовый режим открывает новые возможности для путешествий и развития туризма в регионе, привлекая как местных жителей, так и иностранных гостей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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