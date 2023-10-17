В Хабаровске побывала первая китайская группа без виз

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чем привлекает Хабаровск жителей Китая? Прежде всего, возможность шопинга, включая посещение ювелирных магазинов. До начала пандемии Хабаровск часто посещали китайские покупатели. Также востребован гастротуризм. Иностранным туристам интересна советская кухня с борщами, котлетами и картофельным пюре. Кроме того, хабаровское мороженое пользуется популярностью, сообщает transsibinfo.com.

Фото: Wikipedia

Конечно же, Хабаровск привлекает своими природными красотами и историческими достопримечательностями. Этот город называют островом европейской культуры в Азии, и это не случайно.

Введение безвизового режима — это взаимовыгодное сотрудничество, которое позволяет китайским туристам насладиться красотами Хабаровска и познакомиться с постсоветской культурой, а также способствует развитию туристической индустрии города.

Пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова отмечает, что пока рано сравнивать текущие показатели с теми, что были до начала пандемии. Но уже сейчас можно говорить о положительной динамике восстановления пассажиропотока через пункты пропуска Хабаровской таможни.

За последнее время границу пересекло около 32 тысяч человек, в основном граждан России. Ранее китайцы также стремились пересечь границу, но сталкивались с трудностями при получении виз.

Долгое время китайцы ждали введения безвизового режима, и, наконец, смогли воспользоваться им в конце навигационного сезона, за две недели до закрытия международного сообщения по Амуру. Теперь, когда безвизовый режим полностью действует на обоих пунктах пропуска Хабаровского края, пассажиров принимают по упрощенной процедуре.

В ближайшие дни ожидается, что автобусы из Жаохэ прибудут в Покровку в рамках межправительственного сообщения.

Таким образом, безвизовый режим открывает новые возможности для путешествий и развития туризма в регионе, привлекая как местных жителей, так и иностранных гостей.