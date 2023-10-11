Сегодня в Сочи стартовал форум туристических территорий

6:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В рамках этого мероприятия проходил тематический круглый стол по созданию единого евразийского горного маршрута, на котором были заявлены новые инициативы по развитию данного объединения.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

На фото: участники форума, представители курортов "Роза Хутор", Шымбулак, Амирсой и Шахдаг после круглого стола.

Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК) определит стратегию развития горного туризма в регионе Евразии

В ближайшее время к объединению крупнейших горных курортов России, Казахстана и Узбекистана присоединится Азербайджан, будет создан корпоративный университет, разработан межгосударственный туристический маршрут и организован международный фестиваль горных курортов.

Международное сотрудничество горных курортов обсудили в рамках форума туристических территорий в Сочи. В круглом столе на эту тему приняли участие представители туристических комплексов "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан), "Амирсой" (Узбекистан) и туристического центра "Шахдаг" (Азербайджан).

— Горные территории занимают 10 процентов площади Казахстана, 21 процент Узбекистана, 53 процента Российской федерации, 65 процентов Азербайджана. Все это создает предпосылки для развития горного туризма, при этом международное сотрудничество является ключом к успеху, — отметил заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.

В июне 2023 года горные курорты "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), который обеспечит платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. Среди основных целей альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности.

— Наши комплексы находятся на территории национальных парков. Разработка единых стандартов позволит обеспечить безопасное развитие туризма как для наших гостей, так и для окружающей природы, — заявил гендиректор горного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.

Коммерческий директор узбекского курорта "Амирсой" Давронбек Ниязов отметил, что деятельность альянса обеспечивает единый уровень сервиса и действие программ лояльности, что позволяет не только привлекать, но "удерживать" гостей на курортах объединения, тем самым увеличивая туристический поток. Важным этапом деятельности ЕАГК станет создание межгосударственного туристического маршрута. Учитывая, что альянс придерживается принципов открытости его следующим участником планирует стать азербайджанский курорт Шахдаг.

— Курорт Шахдаг является первым горным курортом Азербайджана. Он был создан в 2012 году. До этого никакой культуры катания в стране не было. Сегодня на курорте создано 30 километров трасс, работают 1200 мест размещения в гостиницах разного уровня. В 2023 году туристический поток на курорт составил 200 тысяч гостей. Шахдаг изъявил желание стать членом Евразийского Альянса горных курортов, — рассказал председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов.

В рамках действия ЕАГК запланировано проведение международных фестивалей горных курортов Евразии. Первый пройдет на горном курорте "Роза Хутор" в марте 2024 года.

— Программа фестиваля объединит три составляющие. Деловая часть будет включать обсуждение вопросов законотворчества, формирования единых стандартов безопасности отрасли горного туризма. Профессиональная часть нацелена на общение и обмен опытом специалистов индустрии, включая лавинные, спасательные, технические службы горных курортов. Развлекательная составляющая предназначена для гостей и посетителей комплексов, которые смогут пройти, в том числе, бесплатные мастер-классы катания на лыжах и сноубордах от лучших инструкторов, — пояснил секретарь Евразийского Альянса горных курортов Андрей Кукушкин.

Для решения вопросов подготовки кадров в рамках альянса запланировано создание корпоративного университета ЕАГК. Стратегический инструмент направлен на достижении миссии организации путем развития человеческого капитала.

— Основными направлениями деятельности корпоративного университета Евразийского альянса горных курортов является формирование профессиональных стандартов и требований к сервисам и персоналу, кадровый ассесмент и процессный аудит, обмен лучшими практиками, реализация образовательных программ различных форматов и назначения, вплоть до подготовки линейного персонала. Также в университете будут вестись научные исследования, которые включают сбор статистических данных в индустрии горного туризма, — поделился кандидат экономических наук, доцент, декан Факультета международных отношений ИБДА РАНХиГС Алексей Свищев.

Ожидается, что стратегическими партнерами корпоративного университета альянса станут ведущие университеты мира, включая РАНХиГС, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, Nazarbaev University, Бакинский государственный университет, консалтинговые, сервисные и индустриальные компании. По словам Алексея Свищева, образовательные курсы корпоративного университета ЕАГК могут быть запущены уже до конца 2023 года. Одной их первых станет программа по маркетингу и развитию клиентской центричности на горных курортах.