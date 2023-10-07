Выгнанным из отеля в Турции россиянам рассказали, что теперь надо делать

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ситуацией, связанной с выселением туристов из отеля City Point в районе Дидим города Айдын, Турция, занялись эксперты юридической фирмы "Юристы туристического бизнеса" во главе с Александром Байбородиным. Они дали рекомендации о том, какие действия следует предпринять туристам в таких обстоятельствах.

Фото: Openverse

У туристов, столкнувшихся с некачественными услугами, как указано в статье 29 Закона о защите прав потребителей, есть несколько вариантов:

Требуйте бесплатного устранения недостатков сервиса.

Запросите соответствующее снижение цены на услугу.

Требуйте компенсации расходов, понесенных при решении проблем сервиса, будь то путем самостоятельного устранения неполадок или помощи третьей стороны.

Юристы подчеркнули важность информирования своего турагента и туроператора о ситуации в письменной форме, возможно, через приложения для обмена сообщениями. Как правило, туроператоры могут предложить альтернативное размещение в другом отеле без дополнительной оплаты. Туристы также могут самостоятельно оплатить альтернативное проживание, а затем потребовать компенсацию своих убытков от туроператора. Кроме того, туристы имеют право требовать компенсации за любое эмоциональное расстройство, вызванное перебоями в работе.

Важно отметить, что эксперты подчеркнули, что отзыв лицензии у отеля не должен освобождать туроператора от ответственности. В юридическом споре суд, скорее всего, встанет на сторону потребителей. Также было отмечено, что туристы могут эффективно защищать свои права с помощью юридической помощи.

В таких ситуациях рекомендуется обратиться за квалифицированной юридической помощью, чтобы туристы могли отстоять свои права и получить соответствующую компенсацию за любые неудобства, которые они испытали.

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