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Выгнанным из отеля в Турции россиянам рассказали, что теперь надо делать

1:57
Туризм

Ситуацией, связанной с выселением туристов из отеля City Point в районе Дидим города Айдын, Турция, занялись эксперты юридической фирмы "Юристы туристического бизнеса" во главе с Александром Байбородиным. Они дали рекомендации о том, какие действия следует предпринять туристам в таких обстоятельствах.

Выгнанным из отеля в Турции россиянам рассказали, что теперь надо делать
Фото: Openverse

У туристов, столкнувшихся с некачественными услугами, как указано в статье 29 Закона о защите прав потребителей, есть несколько вариантов:

  • Требуйте бесплатного устранения недостатков сервиса.
  • Запросите соответствующее снижение цены на услугу.
  • Требуйте компенсации расходов, понесенных при решении проблем сервиса, будь то путем самостоятельного устранения неполадок или помощи третьей стороны.

Юристы подчеркнули важность информирования своего турагента и туроператора о ситуации в письменной форме, возможно, через приложения для обмена сообщениями. Как правило, туроператоры могут предложить альтернативное размещение в другом отеле без дополнительной оплаты. Туристы также могут самостоятельно оплатить альтернативное проживание, а затем потребовать компенсацию своих убытков от туроператора. Кроме того, туристы имеют право требовать компенсации за любое эмоциональное расстройство, вызванное перебоями в работе.

Важно отметить, что эксперты подчеркнули, что отзыв лицензии у отеля не должен освобождать туроператора от ответственности. В юридическом споре суд, скорее всего, встанет на сторону потребителей. Также было отмечено, что туристы могут эффективно защищать свои права с помощью юридической помощи.

В таких ситуациях рекомендуется обратиться за квалифицированной юридической помощью, чтобы туристы могли отстоять свои права и получить соответствующую компенсацию за любые неудобства, которые они испытали.

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Русская или русскоговорящая | В сети спорят, кто хотел вынести из турецкого отеля 35кг еды
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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