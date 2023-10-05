Гид Michelin планирует составить рейтинг лучших гостиниц

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гид Michelin, известный своей оценкой ресторанов в разных странах мира, представит рейтинг лучших гостиниц под названием Clef Michelin ("Ключ Мишлен"). Это было объявлено на их сайте. Аналогично своим ресторанным оценкам, Michelin ежегодно будет проводить церемонии награждения лучших отелей, где будут присуждаться "ключи", аналогичные звездам, которые гид присваивает ресторанам. Процесс оценки будет проводиться инспекторами Michelin, совершающими анонимные посещения гостиниц. Первый рейтинг ожидается в первой половине 2024 года, и неясно, смогут ли гостиницы получать более одного "ключа", сообщает ТАСС.

Фото: openverse

Оценка будет учитывать качество обслуживания и его соответствие стоимости проживания, а также архитектуру зданий, дизайн интерьеров и уникальность отелей в целом. Гостиницы с различными ценовыми категориями будут оцениваться, начиная с менее чем ста евро и заканчивая несколькими тысячами евро за ночь.

Гид Michelin, который выпускается с 1900 года, является одним из самых авторитетных в мире. Рейтинги ресторанов формируются на основе анонимных посещений экспертами, а звезды Michelin используются для обозначения качества кухни: одна звезда — "хороший ресторан", две — "отличная кухня", три — "великолепное заведение". В марте 2022 года гид Michelin приостановил свои проекты в России.

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