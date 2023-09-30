Развитие внутреннего туризма в России сталкивается с нехваткой высококлассных отелей

В России активно развивается внутренний туризм, но во многих регионах отмечается недостаток четырёхзвёздочных и пятизвёздочных отелей, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России, Алексан Мкртчян, в интервью радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что закрытие границ способствовало росту внутреннего туризма, и выразил признательность государству за проделанные усилия.
Однако Мкртчян также подчеркнул, что важно развивать инфраструктуру туризма, включая высококачественные отели, чтобы многогранные красоты России были доступны туристам на должном уровне обслуживания.
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