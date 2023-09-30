Развитие внутреннего туризма в России сталкивается с нехваткой высококлассных отелей

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России активно развивается внутренний туризм, но во многих регионах отмечается недостаток четырёхзвёздочных и пятизвёздочных отелей, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России, Алексан Мкртчян, в интервью радио "Комсомольская правда".

Фото: openverse

Он отметил, что закрытие границ способствовало росту внутреннего туризма, и выразил признательность государству за проделанные усилия.

Однако Мкртчян также подчеркнул, что важно развивать инфраструктуру туризма, включая высококачественные отели, чтобы многогранные красоты России были доступны туристам на должном уровне обслуживания.

Тенденции развития внутреннего туризма в новой реальности