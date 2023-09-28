ANEX заявил о выходе на новые страны

Генеральный директор ANEX Group Вурал Карасу объявил о выходе компании на новые рынки, сославшись на необходимость диверсификации в связи с вызовами на российском и европейском рынках. Группа компаний ANEX расширяет свою деятельность в Индии и странах Персидского залива.
Карасу объяснил, что недавние события на российском рынке, такие как авиационный кризис, колебания валютных курсов и политический климат, подчеркивают риски, связанные исключительно с одним крупным рынком. Чтобы снизить эти риски, компания планирует диверсифицировать свои рынки сбыта за счет экспансии в Индию и регионы Персидского залива.
Группа ANEX намерена использовать широкофюзеляжные самолеты MGA (Blue Sky Aviation) для освоения индийского рынка, что позволит им выполнять рейсы на дальние расстояния и расширить охват своего рынка.
Карасу подчеркнул, что стало необходимым искать новые рынки, поскольку ни отели, ни туроператоры не могут процветать, когда российский рынок слаб или отсутствует вовсе, а европейские рынки оказываются убыточными. Компания уже подала заявку на получение разрешений на полеты как в Индию, так и в страны Персидского залива в рамках своей стратегии диверсификации.
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