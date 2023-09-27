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РСТ заявило, что приблизительно 40% гостиниц в России требуют обновления и реновации

1:16
Туризм

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский выразил необходимость создания отдельной государственной программы для реконструкции около 40% средств размещения в России. Он высказал эту идею в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

РСТ заявило, что приблизительно 40% гостиниц в России требуют обновления и реновации
Фото: openverse.org

Уманский подчеркнул, что одной из основных проблем является обновление и модернизация существующих гостиниц. Множество средств размещения находятся в неблагоприятном состоянии, и необходима специальная программа для их реконструкции. В настоящее время правительство России уже рассматривает вопрос о реконструкции номеров, но важно также уделить внимание инфраструктурным аспектам, сообщает ТАСС.

Эксперт указал на то, что многие гостиничные объекты в стране имеют сезонную направленность. Для обеспечения круглогодичной загрузки таких объектов требуется создание дополнительной инфраструктуры, включая подогреваемые бассейны, рестораны, спортивные сооружения и др.

Кроме того, глава РСТ отметил необходимость разработки мер государственной поддержки для малых гостиниц и привлечения инвестиций для развития санаторно-курортной отрасли.

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Самое лучшее решение программы реновации. (запись самого круглого стола заблокировали).
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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