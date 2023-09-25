Представители ОАЭ познакомились с Подмосковьем в рамках проекта "Москва + Подмосковье"

Около 20 представителей ведущих туристических операторов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли участие в ознакомительном туре по Подмосковью, включая посещение клуба "Целеево" в Дмитровском районе и монастыря в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
В рамках ознакомительной программы, предоставившей гостям возможность познакомиться с туристическим потенциалом Подмосковья, была организована экскурсия по "Целеево гольф и поло клубу" в Дмитровском районе, а также предоставлена информация о функционировании горнолыжного комплекса "Целеево" в зимний период. Вторая часть программы прошла в Сергиево-Посадском районе, где участники посетили Троице-Сергиеву Лавру и поднялись на колокольню.
Согласно данным министерства, эти 20 представителей туроператоров ОАЭ прибыли в регион в рамках проекта "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия". Дальнейшее сотрудничество между Подмосковьем и ОАЭ будет развиваться с целью продвижения въездного туризма.
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